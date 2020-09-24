أزمة «تيك توك» وترامب تصل إلى القضاء الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 سبتمبر 2020, 06:28 مساء
هاتف تحمل شاشته شعار تطبيق «تيك توك» على خلفية العلم الأميركي (الإنترنت).

تسعى الشركة المالكة تطبيق «تيك توك» لدى محكمة فدرالية، لمنع الرئيس دونالد ترامب من حظر تطبيق الفيديوهات القصيرة، معتبرة أن الدوافع لتلك الخطوة تتعلق بسياسات انتخابية أكثر منها بالمخاوف المشروعة على الأمن القومي.

والتطبيق المملوك لشركة «بايت دانس» الصينية، والرائج جدا في الولايات المتحدة، يتعرض لهجوم وسط تصاعد التوتر بين بكين وواشنطن، فيما هدد ترامب بحظره ما لم يتم بيعه لشركة أميركية، وفق «فرانس برس».

اعتبارات سياسية
ويعرض المحامون دفوعهم، الخميس، أمام قاض سيتخذ قرارا حول مسألة تعليق أوامر ترامب إلى حين إغلاق ملف دعوى الحظر. وبالإشارة إلى «تصريحات مربكة ومتناقضة حول تيك توك» من جانب الرئيس ووكالات أخرى، يعتبر طلب صدور أمر قضائي أولي أن الحظر ليس بدافع «مخاوف أمنية حقيقية، بل بالأحرى لاعتبارات سياسية تتعلق بالانتخابات العامة المرتقبة».

و«تيك توك» الذي أصبح ظاهرة عالمية لخدمة تسجيلات الفيديو القصيرة لديه قرابة 100 مليون مستخدم في الولايات المتحدة. وبات اتفاق لإعادة هيكلة ملكية التطبيق في مهب الريح الإثنين عندما تعهد ترامب منع اتفاق يسمح للشركة الصينية الأم «بايت دانس» بالاحتفاظ بسيطرة ما على التطبيق.

شراكة أم شراء؟
وكان تطبيق «تيك توك» أكد، السبت، أنه سينشئ مجموعة جديدة تضمّ شركة «أوراكل» لتكون المزود التقني له في الولايات المتحدة وشركة «وولمارت» لتكون الشريك التجاري. وستكون المجموعة باسم «تيك توك غلوبل».

وتفاقم تلك التصريحات الغموض حول مستقبل التطبيق. وأعلنت «بايت دانس» في وقت سابق أن «تيك توك غلوبل» تعتزم إطلاق «جولة تمويل صغيرة قبل الطرح للاكتتاب العام» تصبح بعده مالكة له بنسبة 80%. لكن ترامب قال لشبكة «فوكس نيوز» الإثنين إن الشركة الصينية الأم لـ«تيك توك» «لن يكون لها علاقة بذلك».

وأكد أن «هناك شراكة» بين شركتي «أوراكل» و«وولمارت» بشأن «تيك توك» و«ستشتريان» التطبيق، وستكون «لهما السيطرة الكاملة عليه... ستمتلكان غالبية» الأسهم. و«تيك توك» مهدد منذ أسابيع بالحظر في الولايات المتحدة التي تتهم الشركة المالكة التطبيق بالتجسس لصالح بكين من دون تقديم أي دليل.

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