النفط يتراجع مع تفوق مخاوف نمو الطلب على انخفاض المخزونات الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 سبتمبر 2020, 10:28 صباحا
عامل في حقل نفطي قرب البصرة في العراق. (رويترز)

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس، إذ تعرضت لضغوط بفعل مخاوف من أن التعافي الاقتصادي الأميركي يتباطأ مع استمرار تفشي فيروس «كورونا»، بينما أدت موجة جديدة من حالات الإصابة بـ«كوفيد-19» إلى إعادة فرض قيود على السفر في عدة دول.

وأدى القلق حيال الطلب وآفاق الاقتصاد بسبب الزيادة الجديدة في الإصابات بفيروس «كورونا» إلى ارتفاع الدولار، إذ تحول المستثمرون إلى أصول أكثر أمانا مما يضيف إلى الضغوط على أسعار النفط. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى تقلص جاذبية النفط، المسعر بالعملة الأميركية، للمشترين العالميين، وفق وكالة «رويترز».

وبحلول الساعة 6.50 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتا أو ما يعادل 0.9 % إلى 39.56 دولار للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو ما يعادل 0.8 % إلى 41.43 دولار للبرميل، حسب «رويترز».

اقرأ أيضا: تراجع أسعار النفط الخام في العقود الآجلة

وارتفع الخامان القياسيان قليلا أمس الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات حكومية انخفاض مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وهبطت مخزونات البنزين بأكثر من المتوقع، لتتراجع أربعة ملايين برميل، وسجلت نواتج التقطير هبوطا مفاجئا 3.4 مليون برميل.

لكن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة ظل ضعيفا إذ تقيد الجائحة السفر. وتظهر البيانات الحكومية أن متوسط الطلب على البنزين في أربعة أسابيع بلغ 8.5 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي بما يقل 9% عن مستواه قبل عام. 

وانخفضت الأسعار بعد أن أظهرت بيانات أن أنشطة الأعمال تباطأت في الولايات المتحدة في سبتمبر، وألمح مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى مخاوف بشأن تعثر التعافي وفرضت بريطانيا وألمانيا قيودا لكبح حالات العدوى الجديدة بفيروس كورونا، وكلها عوامل تؤثر على آفاق الطلب على الوقود.

وعلى جانب الإمدادات، ما زالت السوق قلقة بشأن استئناف صادرات من ليبيا، على الرغم من أنه من غير الواضح مدى السرعة التي يمكن بها زيادة الأحجام. وقال فيفيك دهار محلل السلع الأولية لدى بنك الكومنولث «من الواضح أن ذلك سيكون أمرا لا تريده سوق النفط في الوقت الراهن».

في غضون ذلك، نقلت وكالة الأنباء العراقية الحكومية عن وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار قوله اليوم الخميس إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق مع مجموعة أوبك+ لزيادة صادرات بلاده من النفط الخام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منظمة الصحة تحذر من «احتمال» وفاة مليوني شخص بـ«كورونا» في هذه الحالة
دولى
مجموعة العمل الاقتصادية الأممية تناقش سبل معالجة أزمة الكهرباء في ليبيا
ليبيا
بوتين يعرض على الولايات المتحدة تبادل «ضمانات بعدم التدخل» في الانتخابات
دولى
المنتخب يستعد لغينيا الاستوائية من تونس
رياضة محلية
توقعات بوصول إنتاج النفط الليبي إلى مليون برميل يوميا
ليبيا
جريدة «الوسط»: اختراقان لمسارات برلين قبل شهر من ملتقى جنيف
ليبيا
زعيم كوريا الشمالية يعتذر عن قتل كوري جنوبي «منشق»
دولى
نص كلمة السراج أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة
ليبيا
السراج: الوصول الفعلي لوقف دائم لإطلاق النار يقتضي أن تكون سرت والجفرة منزوعتي ...
ليبيا
روسيا تنظم مناورات بمشاركة 80 ألف عسكري من الصين وإيران وبيلاروسيا
دولى
العدد 253 من جريدة «الوسط»: اختراق مسارات برلين.. وهجرة العقول الليبية أزمة ...
ليبيا
مقتل ليبي على أيدي ليبي في محطة مترو بفرنسا
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل المتعافي من «كوفيد-19» مصدر للعدوى؟