الذهب يرتفع وإجراءات عزل جديدة تطغى على قوة الدولار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020, 09:45 صباحا
سبائك ذهبية. (أرشيفية: الإنترنت).

ارتفع الذهب داخل نطاق ضيق، اليوم الثلاثاء، في حين تصدت مخاوف من ارتفاع حالات الإصابة بـ«كوفيد-19» في أنحاء أوروبا لضغط قوة الدولار على المعدن النفيس قبل كلمات مهمة لصانعي القرار في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي هذا الأسبوع.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1914.28 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0431 بتوقيت غرينتش، بعدما خسر 3% إلى 1882.70 دولار للأوقية، وهو أقل مستوى منذ 12 أغسطس الماضي، حسب وكالة «رويترز».

وكسب الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.5% إلى 1919.70 دولار.

وفي وقت سابق، أدى صعود الدولار لتراجع جاذبية الذهب، في حين حافظ مؤشر الدولار على مكاسبه أمام عملات منافسة أثناء مساء الإثنين. ويرفع الدولار القوي تكلفة المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى.

وقالت مارغريت يانغ من «ديلي فيكس» التي تغطي العملات والسلع والمؤشرات: «الذهب أكثر حساسية الآن للدولار من أي من العوامل الأخرى».

لكن الذهب لقي دعمًا من مخاوف حيال إجراءات عزل جديدة في أوروبا، كما أن شكوكًا إزاء تعافٍ اقتصادي سريع نأت بالمستثمرين عن الأصول عالية لمخاطر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 24.73 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 1.2% إلى 891.75 دولار، وزاد البلاديوم 0.9% إلى 2293.71 دولار للأوقية.

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