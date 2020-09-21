شرط من ترامب يهدد اتفاقًا أميركيًا مع «تيك توك»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 سبتمبر 2020, 06:01 مساء
الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لن يصادق على اتفاق بشأن «تيك توك» إذا استمرت الشركة الأمّ الصينية «بايت دانس» في «السيطرة» على المجموعة الجديدة المالكة التطبيق في الولايات المتحدة.

ورداً على سؤال عن احتمال احتفاظ شركة «بايت دانس» بنسبة 80% من ملكية الأسهم في المجموعة الجديدة، قال ترامب عبر شبكة «فوكس نيوز»: «إذا فعلوا ذلك، لن نبرم الصفقة ببساطة»، بحسب «فرانس برس».

وأكد أن «هناك شراكة» بين شركتي أوراكل وولمارت اللتين «ستشتريان» التطبيق، وستكون «لديهما السيطرة الكاملة عليه»، مضيفاً «ستمتلكان غالبية» الأسهم.
 

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