أسعار الذهب ترتفع وسط استقرار الدولار

ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات وسط استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ليتمكن المعدن النفيس من تحقيق مكاسب أسبوعية.

وعلى صعيد التعاملات، سجلت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر ارتفاعًا بنسبة 0.6% أو ما يعادل 12.20 دولار إلى 1962.1 دولار للأوقية، وحقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنسبة 0.7%، وبلغ أعلى سعر عند 1968.2 دولار وأقل سعر عند 1951.1 دولار.



ومع مواصلة الذهب الصمود فوق مستويات 1900 دولار للأونصة لمدة تجاوزت شهرًا ونصف الشهر، توقع بنك الاستثمار العالمي «UBS» أن يواصل المعدن النفيس ارتفاعه المطرد خلال الفترة المقبلة وسط حالة من الضبابية تكتنف الاقتصاد العالمي في خضم جائحة «كورونا».

وقالت كبيرة المحللين لدى البنك للسلع لشبكة «CNBC» الأميركية، إن مصرفها رفع توقعاته لسعر الذهب العام المقبل من مستوى 1850 دولارًا للأوقية إلى مستوى 2100 دولار مع توقعات بارتفاع الإقبال على المعدن، الذي يفضله المستثمرون كمخزن للقيمة وملاذ آمن في أوقات الأزمات.

وربح الذهب قرابة 29% منذ بداية العام الجاري بدعم من أسعار فائدة قرب الصفر في أنحاء العالم والطلب على التحوط في مواجهة توقعات التضخم.