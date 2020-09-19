ارتفاع سعر النفط في أميركا للعقود الآجلة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 سبتمبر 2020, 11:52 صباحا
عامل بالشركات النفطية يقوم بتعبئة الوقود. (أرشيفية: الإنترنت)

شهدت سوق الخام الأميركية تباين أداء أسعار النفط خلال تعاملات في ظل المتابعة اللصيقة في الأسواق للأضرار الناجمة عن الإعصار «سالي»، ومدى تحسن الطلب من عدمه.

وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام «نايمكس» الأميركي تسليم أكتوبر، بنسبة 0.1% إلى 41.01 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 41.4 دولار، في حين سجل أقل سعر عند 40.3 دولار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي تسليم نوفمبر، بنسبة 0.5% إلى 43.06 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 43.8 دولار وأقل سعر عند 42.5 دولار.

من جهته حض وزير الطاقة السعودي، عبدالعزيز بن سلمان، منظمة «أوبك» والدول المتحالفة على الالتزام باتفاق خفض الإنتاج، وسط تدهور أسعار النفط الخام، مشددًا على أن القيام بذلك «ليس عملاً خيريًّا»، والشهر الماضي، التزم وزراء «أوبك» ومنتجون آخرون كبار باتفاق لخفض الإنتاج، مؤكدين أن الامتثال الصارم فقط يمكن أن يعيد الاستقرار إلى الأسعار، التي انهارت بعد تفشي فيروس «كورونا»، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال الوزير السعودي، في مؤتمر عبر الفيديو لمجموعة «أوبك +» الموسعة للدول المنتجة للنفط: «الامتثال الكامل ليس عملًا خيريًّا»، مضيفًا أنه «جزء لا يتجزأ من جهدنا الجماعي لتعزيز فائدة ومكاسب كل عضو من أعضاء هذه المجموعة».

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