دولة وحيدة من بين الاقتصادات الكبرى ستحقق نموًا في 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 سبتمبر 2020, 09:42 مساء
مواطنة صينية تمسك في يدها عملات نقدية من اليوان الصيني (الإنترنت).

بعد تراجع عام في النصف الأول من العام الجاري، بدأ الاقتصاد العالمي يتعافى مع تخفيف التدابير لاحتواء فيروس كورونا، وإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية.

ورغم التعافي التدريجي، إلا أنه من المتوقع حدوث انخفاض اقتصادي حاد، وجاء ذلك بحسب تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بحسب «روسيا اليوم».

انكماش عالمي
ووفقا لتقرير المنظمة فإنه من المتوقع «انكماش الاقتصاد العالمي هذا العام بنسبة 4.5%، بعد توقعات سابقة أشارت إلى تراجع بنسبة 6%». وتتوقع المنظمة أن تحقق الصين والولايات المتحدة ومنطقة اليورو أداء أفضل في 2020 من توقعات المنظمة في يونيو الماضي.

وتقول OECD إن الاقتصاد الصيني سينمو في 2020 بنسبة 1.8%، فيما من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الأميركي بنسبة 3.8%، واقتصاد منطقة اليورو بنسبة 7.9%، أما ألمانيا فسيتراجع اقتصادها بنسبة 5.4%.

الدولة الوحيدة
ويظهر من التقرير أن الصين ستكون الدولة الوحيدة بين الاقتصادات الكبرى التي ستحقق نموا هذا العام. وأشار تقرير المنظمة كذلك إلى أن الاقتصاد الروسي سينخفض في 2020 بنسبة 7.3% على أن ينمو في 2021 بنسبة 5%.

وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، توقعت OECD تراجع اقتصاد السعودية هذا العام بنسبة 6.8%، وانخفاض اقتصاد تركيا بنسبة 2.9%.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منظمة الصحة العالمية تحذّر من معدلات «مقلقة» لانتقال عدوى كورونا في أوروبا
دولى
الليرة التركية تسجل هبوطا غير مسبوق أمام الدولار
اقتصاد
«عكس التيار» مع محمد زيدان - بين أجندة الشارع والساسة.. أين تتجه بوصلة الحراك؟
فيديو
تشاوش أوغلو: اقتربنا من اتفاق مع روسيا حول عملية سياسية في ليبيا
ليبيا
السراج يعلن رغبته تسليم مهام منصبه لسلطة جديدة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر
ليبيا
محمد عماري زايد: الشرعية التي نستند إليها ليست مرتبطة بشخص مهما كان مركزه
ليبيا
ميسي يتألق مع برشلونة ويسجل للمرة الأولى تحت قيادة كومان
رياضة عالمية
مجموعة «إتش أند إم» تنهي تعاونها مع مورّد صيني متهم بفرض السخرة على أفراد من ...
اقتصاد
ترامب: لقاح لعلاج «كورونا» خلال شهر.. والفيروس قد يختفي من نفسه
دولى
السعودية تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ورفضها المساس باستقرار المنطقة
عربى
ليبيا تحيي يوم الشهيد في ذكرى استشهاد عمر المختار
ليبيا
طلبة أولى طب بشري في بنغازي يؤدون الامتحان على ضوء النقالات بعد انقطاع الكهرباء
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على أول دولة ستتلقى اللقاح الروسي ضد فيروس «كورونا»