تراجع أسعار النفط مع ظهور مخاوف جديدة بشأن الطلب

منصات نفطية على بحيرة ماراكايبو في فنزويلا، في الثاني من مايو 2018 (فرانس برس)

انخفضت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد أن ارتفعت بقوة في الجلستين السابقتين؛ إذ عادت المخاوف بشأن ضعف الطلب للظهور من جديد فيما يستعد المنتجون في خليج المكسيك لاستئناف الإنتاج عقب الإعصار سالي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا أو ما يعادل 1.6% إلى 41.55 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 4.2% أمس الأربعاء، حسب وكالة «رويترز»، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 70 سنتا أو ما يعادل 1.7% إلى 39.46 دولار للبرميل بعد أن قفزت 4.9% أمس .

وانخفضت الأسعار أيضا بفعل زيادة تفوق المتوقع في مخزونات نواتج التقطير الأميركية، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ما أثار مخاوف بشأن الطلب على الوقود في أكبر اقتصاد ومستهلك للوقود في العالم.

وقال فيفيك دهار، محلل السلع الأولية لدى بنك الكومنولث في مذكرة «الطلب على نواتج التقطير... مبعث قلق أساسي». وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء أن مخزونات نواتج التقطير زادت 3.5 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة أن الطلب الأسبوعي على الوقود انخفض إلى 2.81 مليون برميل يوميا بتراجع 27.2% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وقال دهار، إن «مخزونات نواتج التقطير عند أعلى مستوياتها لهذا الوقت من العام منذ 1991 على الأقل، وإن هوامش شركات التكرير الأميركية لإنتاج نواتج التقطير عند أدنى مستوياتها في عشر سنوات».

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وبدأت شركات الطاقة إعادة طواقمها لمنصات النفط البحرية في خليج المكسيك بعد أن اتجه الإعصار سالي إلى اليابسة. وتوقف إنتاج قرابة 500 ألف برميل يوميا من النفط البحري في خليج المكسيك بالولايات المتحدة قبيل وصول العاصفة.

وقالت مصادر لـ«رويترز»: إن لجنة تابعة لمنظمة البلدان المصدرة النفط (أوبك) وحلفائها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، تجتمع اليوم للنظر في وضع السوق لكن من المستبعد أن توصي بتخفيضات إضافية لإنتاج النفط على الرغم من تراجع الأسعار في الآونة الأخيرة.