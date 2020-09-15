وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها حول الطلب على النفط

حقل يقع شمال مدينة الظهران في المنطقة الشرقية بالسعودية، 12 مايو 2020. (فرانس برس)

خفّضت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، توقعاتها للطلب الدولي على النفط لهذا العام، بسبب الأزمة الصحية، و«آفاق أضعف للسوق».

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري حول النفط: «دفعنا ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 في الكثير من الدول وفرض تدابير عزل محلية ومواصلة العمل عن بعد وضعف قطاع الطيران، إلى تخفيض توقعاتنا للطلب للفصلين الثالث والرابع من العام 2020»، وفق وكالة «فرانس برس».

وباتت تتوقع أن يتراجع الطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 8.4 مليون برميل في اليوم، مقابل 8.1 مليون برميل في اليوم في التقرير السابق.



والعام المقبل، يُتوقع أن يرتفع الطلب بـ5.5 مليون برميل، أي أكثر بقليل من التوقعات السابقة (260 ألف برميل في اليوم).



ويُفترض أن يستقرّ أخيرا الطلب على 97.1 مليون برميل يوميا العام المقبل، وهو مستوى لا يزال أقلّ من مستوى الطلب في العام 2017.



مرحلة مجهولة

وأشارت وكالة الطاقة الدولية التي تقدم النصائح للدول المتطورة بشأن سياساتها المتعلقة بالطاقة، إلى أنه مع حلول فصل الشتاء في نصف الكرة الأرضية الشمالي، «سندخل في مرحلة مجهولة في ما يخصّ ضراوة كوفيد-19».



وفي تقريرها السابق الذي نُشر في أغسطس الماضي، وصفت الوكالة إعادة توازن سوق النفط بأنها «حساسة». وختمت الوكالة بالقول إنه بعد شهر من هذا الوصف فإن التوقعات تبدو حساسة.

وبدت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» أكثر تشاؤما حيال الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري وفي 2021، مشيرةً إلى ضعف مستمرّ في بعض الدول الآسيوية عقب تفشي وباء «كورونا».

وأعلنت شركة بريتش بتروليوم «بي بي» البريطانية للمحروقات أمس الإثنين أن الطلب على النفط في العالم يمكن أن يكون قد بلغ ذروته، وألا يكفّ عن التراجع بسبب تداعيات الوباء والمرحلة الانتقالية المتعلقة بالطاقة.