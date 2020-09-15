الذهب يسجل أعلى مستوى خلال أسبوعين مع هبوط الدولار

الذهب يسجل أعلى مستوى خلال أسبوعين مع هبوط الدولار. (الإنترنت)

بلغ الذهب أعلى مستوى في نحو أسبوعين، اليوم الثلاثاء، في ظل ضعف الدولار ومع تحول اهتمام المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المصرف المركزي الأميركي)؛ بحثًا عن تفاصيل بشأن خططه لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة، بينما يهدف لرفع معدل التضخم.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.5% إلى 1966.47 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة 1967.46 دولار وهو أعلى مستوى منذ الثاني من سبتمبر. وارتفع الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.7% إلي 1976.90 دولار، حسب وكالة «رويترز».

وقال المحلل في «إي دي اند إف مان كابيتال ماركتس»، إدوارد مير، «يبدو الذهب قويًّا بصفة أساسية بسبب الدولار الأضعف وانخفاض طفيف لعائدات سندات الخزانة الأميركية».

ونزل مؤشر الدولار مقابل منافسيه ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ويترقب المتعاملون في السوق الآن اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي سيُختتم، غدًا الأربعاء، وهو الأول منذ أن كشف رئيسه، جيروم باول، تحولًا في السياسة تجاه تسامح أكبر مع التضخم متعهدًا فعليًّا بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول.

أسعار باقي المعادن النفيسة

ويعد الذهب، الذي ارتفع نحو 30% هذا العام، أداة تحوط في مواجهة التضخم. وتقلص أسعار الفائدة الأقل تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.6% إلى 960.21 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 18 أغسطس عند 966 دولارًا.

وكسبت الفضة 1% إلى 27.44 دولار في حين نزل البلاديوم 0.1% إلى 2311.78 دولار.