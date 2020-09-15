الذهب يسجل أعلى مستوى خلال أسبوعين مع هبوط الدولار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020, 09:22 صباحا
الذهب يسجل أعلى مستوى خلال أسبوعين مع هبوط الدولار. (الإنترنت)

بلغ الذهب أعلى مستوى في نحو أسبوعين، اليوم الثلاثاء، في ظل ضعف الدولار ومع تحول اهتمام المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المصرف المركزي الأميركي)؛ بحثًا عن تفاصيل بشأن خططه لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة، بينما يهدف لرفع معدل التضخم.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.5% إلى 1966.47 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة 1967.46 دولار وهو أعلى مستوى منذ الثاني من سبتمبر. وارتفع الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.7% إلي 1976.90 دولار، حسب وكالة «رويترز».

وقال المحلل في «إي دي اند إف مان كابيتال ماركتس»، إدوارد مير، «يبدو الذهب قويًّا بصفة أساسية بسبب الدولار الأضعف وانخفاض طفيف لعائدات سندات الخزانة الأميركية».

ونزل مؤشر الدولار مقابل منافسيه ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ويترقب المتعاملون في السوق الآن اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي سيُختتم، غدًا الأربعاء، وهو الأول منذ أن كشف رئيسه، جيروم باول، تحولًا في السياسة تجاه تسامح أكبر مع التضخم متعهدًا فعليًّا بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول.

أسعار باقي المعادن النفيسة
ويعد الذهب، الذي ارتفع نحو 30% هذا العام، أداة تحوط في مواجهة التضخم. وتقلص أسعار الفائدة الأقل تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.6% إلى 960.21 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 18 أغسطس عند 966 دولارًا.

وكسبت الفضة 1% إلى 27.44 دولار في حين نزل البلاديوم 0.1% إلى 2311.78 دولار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور.. أمطار غزيرة وغرق المحلات والسيارات في مصراتة
ليبيا
البرلمان الكويتي يؤجل جلسته بعد إصابة 5 نواب بـ«كورونا»
عربى
«الصحة العالمية» تعقب على ارتفاع الوفيات والإصابات في أوروبا.. «سيصبح الأمر ...
دولى
9.8 مليار دولار خسائر الإقفالات النفطية خلال 241 يوما
ليبيا
مقابلة خاصة مع الإعلامي محمود شمام
فيديو
جيفري فيلتمان: تركيبة المشاورات الليبية في سويسرا والمغرب صممها المشاركون ...
ليبيا
غلق باب التسجيل في برنامج «الرئاسي» لتشغيل الشباب اليوم
ليبيا
5 بطاقات حمراء و14 صفراء.. مارسيليا يضرب سان جيرمان في معركة الكلاسيكو الفرنسي
رياضة عالمية
الحرائق تواصل اجتياح الساحل الغربي الأميركي.. واتهامات لترامب بإنكار «التغير ...
دولى
«مكافحة الأمراض» يشرح أسباب عدم احتساب نسبة الشفاء الحقيقية من «كورونا»
ليبيا
واشنطن «قلقة للغاية» من تحركات تركيا في شرق المتوسط
دولى
شمام: «عقيلة صالح رئيسا والسراج للحكومة».. صيغة مطروحة لحل الأزمة الليبية
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف سبب فقدان مرضى «كورونا» حاستي الشم والتذوق