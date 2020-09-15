أكبر مصارف دبي يوقع اتفاقا مع «هبوعليم» الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020, 09:16 صباحا
مقر مصرف الإمارات دبي الوطني في دبي، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن «بنك الإمارات دبي الوطني» أكبر مصرف في الإمارة الثرية، توقيعه مذكرة تفاهم مع بنك «هبوعليم» الإسرائيلي، في أول اتفاق من نوعه بين مصرفين من البلدين.

وقال بيان صادر عن حكومة دبي: «تعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بين الجانبين، وتندرج في إطار بدء العلاقات المالية والاقتصادية بين الإمارات وإسرائيل»، حسب وكالة «فرانس برس».

ووُقِّعت الاتفاقية بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب هشام عبدالله القاسم، والرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف الإماراتي شاين نيلسون، والرئيس التنفيذي في «هبوعليم»، دوف كوتلر.

وصرح نيلسون، في بيان، «ننظر للمستقبل بعين التفاؤل، وسنعمل على أن تكون هذه الخطوة منسجمة مع أهداف الجانبين لآفاق التعاون على المستويين الاقتصادي والتجاري».

شريك مصرفي
وبحسب نيلسون: «ستقدم هذه الاتفاقية فرصة قيّمة لعملائنا لمزاولة الأعمال والتجارة، إلى جانب تعزيز مكانتنا كشريك مصرفي موثوق للشركات في كل الدول والمناطق التي تمتد فيها أعمالنا».

من جانبه، أكد كوتلر بحسب البيان أن الاتفاق «يمثل إنجازًا لافتًا سيمكن العملاء في إسرائيل من إجراء معاملات مصرفية مباشرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي مع دول أخرى».

وأعلنت إسرائيل والإمارات في 13 أغسطس الماضي، اتفاقًا بوساطة أميركية لتطبيع العلاقات بينهما، بعد سنوات شهدت تقاربًا بين البلدين.

ومن المقرّر أن يشرف الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال احتفال في البيت الأبيض، على توقيع مسؤولين إماراتيين وبحرينيين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ما يطلق عليها الأميركيون «اتفاقات أبراهام»، تيمنًا بالنبي ابراهيم الذي يعتبر أبًا للديانات الثلاث، اليهودية والمسيحية والإسلام.

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