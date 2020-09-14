محاكمة المعاون السابق لكارلوس غصن تبدأ غدا في طوكيو

برنامج إخباري على إحدى الشاشات اليابانية يتحدث عن مساعد كارلوس غصن، غريغ كيلي في 21 ديسمبر 2018. (فرانس برس)