خبير تركي: سعر الدولار قد يصل إلى 15 ليرة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 سبتمبر 2020, 11:43 صباحا

توقع خبير الاقتصاد التركي، صافاش كريم أوغلو، أن «يصل سعر الدولار إلى 15 ليرة»، مشيرً إلى «مسلسل الانهيار الذي تعيشه العملة الوطنية».

واعتبر خبير الاقتصاد التركي أن «السياسات الفاشلة للحكومة التركية وتدخلها في القطاعات المالية أدت إلى تعميق أزمات تركيا الاقتصادية والسياسية وفرار المستثمرين».

وتضررت الليرة على مدى الشهر الماضي، بسبب التوتر بين تركيا واليونان حول موارد طبيعية في شرق البحر المتوسط.

وقال الخبير الاقتصادي التركي، لجريدة «زمان» التركية، إن «الليرة التركية تواصل الانهيار بصورة كبيرة وسريعة أمام الدولار، محذرا من أن هذا الوضع له آثار هدامة للاقتصاد التركي».

من جانبه قال أستاذ الاقتصاد أسفندر كوركماز أن «القيمة الحقيقية للدولار مقابل الليرة التركية أكثر من القيمة الحالية بحوالي 40%، و أن تركيا من بين الدول الأعلى خطورة من الناحية المالية، مما يجعل من الصعب عليها الحصول على تمويلات خارجية».

وأضاف: «لذلك نحن نعيش حالة من القحط في استيراد الأدوية. أما منتجات الاستيراد الأخرى حتى وإن قمنا باستيرادها فلن يتمكن المواطن من شرائها بسبب ارتفاع الأسعار. ومع ارتفاع الأسعار لم يعد بإمكان المواطن العادي شراء سيارة. لذلك أصبح هناك قيود على استيراد السيارات، ما رفع أسعار السيارات المستعملة».

وأوضح ، أسفندر كوركماز، أن «أسعار المواد المستوردة التي تدخل في عمليات الإنتاج المحلي شهدت ارتفاعاً كبيراً، ما انعكس على معدلات الإنتاج بالسلب، بسبب ارتباط الصناعة المحلية باستيراد المواد الخام من الخارج».

وأشار الخبير الاقتصادي التركي، أسفندر كوركماز إلى أن «البنوك الحكومية تحاول بيع الدولار بأسعار مخفضة من أجل السيطرة على سعر الصرف، ما أدى إلى زيادة كبيرة في العجز لدى البنوك».

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