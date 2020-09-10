الليرة التركية تخسر 21% من قيمتها أمام الدولار

البنك المركزي التركي. (أرشيفية: الإنترنت)

خسرت الليرة التركية 21% من قيمتها أمام الدولار لتسجل تراجعا قياسيا دون 7.49 مقابل الدولار، تحت تأثير جائحة كورونا وتنامي العزوف عن المخاطر الذي زاد ضغوط البيع في العالم.

وسجلت الليرة مستوى متدنياً عند 7.4920 ليرة أمام الدولار، ومع انخفاض العملة التركية في ست من بين الجلسات السبع الماضية، ما زال المستثمرون يترقبون إشارات على ما إذا كان البنك المركزي قد أوقف سياسة تشديد نقدي غير مباشرة استمرت شهراً، وفقًا لوكالة «رويترز».

و بحسب جريدة «جمهوريت» التركية المعارضة فقدت «الليرة 12 قرشاً من قيمتها أمام الدولار الأميركي منذ مطلع شهر سبتمبر الجاري»، مشيرة إلى أن «الليرة ستواصل فقد قيمتها بشكل كبير في ظل السياسات الاقتصادية غير المجدية التي تتبعها الحكومة».

ولفتت الجريدة إلى أن «هذا الانهيار يأتي رغم كل التدخلات التي قام بها البنك المركزي التركي، لكن هناك كثيراً من العوامل التي ساهمت في هذا السقوط السريع للعملة المحلية، وتتمثل في أزمة الموارد الخارجية، وحالات الإصابة بفيروس كورونا التي زادت بشكل ملحوظ أخيراً، والتوتر الجيوسياسي في منطقة شرق المتوسط، إلى جانب حالة الاستقطاب التي تشهدها الساحة السياسية الخارجية».

وحذرت الجريدة من «مخاطر السياسة النقدية التركية لوقف نزيف الليرة»، كما أشارت إلى أنه في الوقت الذي «تتواصل فيه المشكلات التي تشهدها الأسواق المالية في تركيا، يواصل الأجانب النزوح من بورصة اسطنبول».