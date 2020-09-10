استقرار أسعار النفط في ظل مخاوف بشأن الطلب

مضخة نفط في كوتولا بولاية تكساس الأميركية، 20 أبريل 2020، (ا ف ب)

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد أن انخفضت في وقت سابق، في ظل مخاوف بشأن الطلب حول العالم، بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من الدول، كما ارتفعت مخزونات الخام الأميركية على غير المتوقع الأسبوع الماضي.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أربعة سنتات أو ما يعادل 0.1% إلى 38.01 دولار للبرميل بعد أن زادت 3.5% أمس الأربعاء، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتين أو ما يعادل 0.05% إلى 40.81 دولار للبرميل بعد أن صعدت 2.5% أمس، حسب وكالة «رويترز».

وقال محللو «إيه إن زد» في مذكرة، إن سوق النفط تتعرض لضغوط بفعل آفاق الطلب الضعيف وارتفاع الإمدادات، وستعلن إدارة معلومات الطاقة الأميركية بيانات المخزونات الأسبوعية في وقت لاحق اليوم، بعد يوم من الموعد العادي عقب عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

وقال المصرف في إشارة إلى عمليات التوقف المنتظمة المقررة في مجمعات تكرير النفط «موسم صيانة (المصافي) والنهج الحذر من شركات التكرير يجب أن يبقيا الطلب على النفط الخام ضعيفا».

كما أضاف «إيه إن زد» أن واردات الصين ستستقر على الأرجح، إذ تبلغ شركات التكرير المستقلة الحد الأقصى لحصصها من واردات النفط الخام.