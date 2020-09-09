غرفة التجارة الأميركية: أكثر من 190 شركة أميركية ترفض الاستجابة لدعوة الرئيس ترامب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 سبتمبر 2020, 06:15 مساء
الرئيس الأميركي دونالد ترامب في شارلوت، 24 أغسطس 2020. (أ ف ب)

رفضت 192 شركة أميركية عاملة في الصين الاستجابة لدعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالخروج من مراكز الإنتاج الصينية والعودة إلى الولايات المتحدة.

حيث أظهر تقرير صادر عن غرفة التجارة الأميركية بمدينة شنغهاي الصينية، اليوم الأربعاء، أنه وفقا للمسح الذي أجرته الغرفة فإن نحو 4% فقط من بين أكثر من 200 شركة صناعية أميركية تعمل في الصين وشملها المسح نقلت مراكز إنتاجها من الصين إلى أميركا.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن رئيس غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي كير جيبس القول إن «دول جنوب شرقي آسيا هي الوجهة المفضلة وليس بالتأكيد الولايات المتحدة» بالنسبة للشركات الأميركية التي تقرر الخروج من السوق الصينية.

وأوضحت الغرفة في تقريرها أن أكثر من 75% من الشركات الأميركية لا تعتزم نقل مراكز إنتاجها من الصين، في حين قال 14% منها إنها ستنقل جزءا من نشاطها إلى دول أخرى، وقال 7% إنها تعتزم نقل مصانعها سواء إلى الولايات المتحدة أو إلى دول أخرى خارج الصين.

وأبدت أغلب الشركات التي شملها المسح «تشاؤما بشأن حالة العلاقات بين الولايات المتحدة والصين»، وقال 26.9% من الشركات إن التوترات التجارية ستستمر إلى ما لا نهاية، في حين كانت النسبة التي ترى هذا الرأي في العام الماضي 16.9%، وقال 22.5% من الشركات إنها تتوقع استمرار التوترات لفترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات مقبلة، وكانت هذه النسبة في العام الماضي تبلغ 12.7% فقط.

يذكر أن الرئيس ترامب قد جدد تهديده للشركات الأميركية العاملة في الخارج، الإثنين الماضي، وقال إنه سيفرض «رسوما على الشركات التي تهجر أميركا وتوفر الوظائف في الصين والدول الأخرى».

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