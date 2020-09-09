تراجع أسعار الذهب جراء صعود الدولار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 سبتمبر 2020, 05:01 مساء

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، إذ طغى ارتفاع الدولار على الدعم الناجم عن تراجع الأسهم العالمية، بينما يترقب المستثمرون إستراتيجيات السياسة النقدية من بنوك مركزية هذا الأسبوع، وفقًا لوكالة «رويترز».

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1925.97 دولار للأوقية «الأونصة»، ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.5% إلى 1933.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.1% إلى 900.57 دولار للأوقية، إلا أن المجلس العالمي لاستثمار البلاتين غير يوم أمس، الثلاثاء، توقعه للسوق في 2020 من تسجيل فائض إلى عجز.

ونزلت الفضة 0.2% إلى 26.65 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.5% إلى 2284.75 دولار.

وقال كبير محللي السوق لدى «أواندا» جيفري هالي: «المتعاملون في آسيا سيتوخون الحذر، مفضلين الانتظار حتى تبدأ التعاملات في نيويورك، ويرون برهانا أوضح على ما إذا كان ارتفاع الدولار الأميركي وعمليات البيع في سوق الأسهم سيستمران».

وأضاف: «لكن حدوث تصحيح أعمق دون 1900 دولار لا يمكن استبعاده إذا ظل الدولار قويا».

وارتفع مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في شهر مقابل منافسيه، مما يضغط على الشهية للمعدن الأصفر، الذي تلقى بعض الدعم مع تراجع الأسهم الآسيوية، عقب عمليات بيع بقيادة أسهم شركات التكنولوجيا في «وول ستريت»، أمس، أجبرت المستثمرين على اللجوء للملاذات الآمنة.

ويترقب المستثمرون حاليا نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسات المقرر انعقاده غدا، الخميس، وبينما من غير المتوقع اتخاذ خطوات رئيسية على صعيد السياسة، إذ إن البنك تحرك بقوة لدعم الاقتصاد الذي يعصف به الفيروس، فإن المستثمرين سيترقبون توقعات البنك للتضخم، ويُستخدم الذهب كأداة للتحوط في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.

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