مصر تؤسس بورصة للسلع الأساسية

قاعة المداولات في بورصة مصر. (أرشيفية: رويترز )

أعلنت وزارة التموين المصرية وشركة بورصة مصر تأسيس البورصة السلعية، على أن يجري طرح عدد من السلع بها كمرحلة أولى في النصف الأول من 2021، مشيرة إلى تعيين إبراهيم عشماوي رئيسا لمجلس إدارة شركة البورصة السلعية المصرية.

وقال رئيس البورصة السلعية، إبراهيم عشماوي، في بيان الأربعاء إنه «من المقرر البدء في طرح عدد من السلع الأساسية بالبورصة السلعية مثل القمح والزيت والسكر والأرز كمرحلة أولى في الربعين الأول والثاني من العام المقبل 2021».

من جانبه قال رئيس بورصة مصر، محمد فريد، في البيان إن هناك «إمكانية لاستحداث عقود مستقبلية أوعقود خيارات على هذه السلع مستقبلا».

وفي غضون ذلك، كان وزير المالية المصري، محمد معيط، أكد السبت الماضي أن معدل النمو في الاقتصاد المصري سيقفز إلى 6.5% عقب انتهاء أزمة فيروس «كورونا»، وذلك وفقا لتقديرات المنظمات الدولية، موضحا أن مصر هي الدولة الوحيدة في أفريقيا التي استطاعت أن تحافظ على تصنيفها، وأن النظرة المستقبلية مستقرة بشهادة من ثلاث مؤسسات دولية في العالم، هي «فيتش» و«موديز» و«ستاندرز آند بورز».

ولفت الوزير المصري إلى أنه «عندما بدأت مرحلة الإصلاح الاقتصادي وصل حجم الدين في 30 يونيو 2017 إلى 108% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي»، موضحا أن «الخطة التي تم وضعها هي الوصول بالدين إلى المراحل الآمنة، والمراحل الآمنة دوليا مقاسة أن تكون تحت 80%».