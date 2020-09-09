روسيا تمنح إعفاءات ضريبية لشركات النفط وفق هذا الشرط

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 سبتمبر 2020, 03:00 مساء
وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الطاقة الروسية أنها ستمنح إعفاءات ضريبية لمدة 3 سنوات للشركات النفطية التي ستشارك في برنامج لآبار نفط غير مكتملة.

وقال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك،«إن الحكومة ستمنح إعفاءات ضريبية لمدة 3 سنوات للشركات المشاركة في البرنامج بداية من العام 2022 وقدر عدد هذه الآبار عند 2700»، مشيرًا إلى أنه بهدف ضمان عدم خسارة حصتها في سوق النفط بعد انتهاء اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط في العام 2022، «وضعت موسكو برنامجًا لآبار نفط غير مكتملة، يمكن إطلاقه بمجرد انتهاء أمد اتفاق خفض الإنتاج».

وأوضح نوفاك، خلال حديثه لمجلة وزارة الطاقة الروسية، «بمجرد أن يبدأ الطلب على النفط والعودة إلى مستويات ما قبل الأزمة، سيكون من المهم للغاية بالنسبة لروسيا والدول الأخرى المنتجة للنفط استعادة حصتها في السوق بسرعة أو حتى زيادتها».

وأوقفت روسيا الآبار القديمة أو الأقل إنتاجية التي لن يعاد تشغيلها بالضرورة عقب انتهاء اتفاق خفض الإنتاج في أبريل 2022، لذا فإن الحكومة تدرس مساعدة الشركات على ضمان إحلال الإنتاج المفقود سريعًا.

واقترح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن تشارك الشركات في إنتاج طاقة صديقة للبيئة حتى يتعافى الطلب، وأن المخطط ذاته يمكن أن يُطبق على قطاع الغاز الطبيعي.

وتخفض منظمة «أوبك» وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+» الإنتاج 7.7 مليون برميل يوميًّا حتى ديسمبر لدعم الأسعار مع تضرر الطلب بسبب جائحة فيروس «كورونا».

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