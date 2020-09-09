النفط يواصل التراجع مع ازدياد حالات «كورونا» حول العالم

مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية، (أرشيفية: رويترز)

انخفضت العقود الآجلة للنفط مجددا، اليوم الأربعاء، بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة، إذ تسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بعض الدول في تقويض الآمال بتعاف منتظم للطلب العالمي.

وتراجع خام برنت 25 سنتا أو ما يعادل 0.6% إلى 39.53 دولار للبرميل، بعد أن هبط أكثر من 5% أمس الثلاثاء لأقل من 40 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ يونيو، حسب وكالة «رويترز».

ونزل الخام الأميركي 28 سنتا أو ما يعادل 0.8% إلى 36.48 دولار للبرميل، بعد أن انخفض نحو 8% في الجلسة السابقة. ويُتداول الخامان القياسيان عند نحو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.

وتستمر الأزمة الصحية العالمية في الاتساع، مع ارتفاع الحالات في الهند وبريطانيا وإسبانيا وعدة مناطق من الولايات المتحدة.

وساعدت تخفيضات قياسية للإمدادات تقوم بها منظمة البلدان المصدرة البترول «أوبك» وحلفاء، فيما يعرف باسم مجموعة «أوبك+»، في دعم الأسعار، لكن في ظل أرقام اقتصادية قاتمة تعلن بشكل شبه يومي، فإن توقعات الطلب على النفط تظل سلبية.