اليورو والجنيه الاسترليني يواصلان الهبوط

هبط سعر صرف اليورو مقابل الدولار، اليوم الثلاثاء، مع ترقب المتعاملين قرار السياسة الخاصة بالبنك المركزي الأوروبي، الذي سيصدر عقب اجتماع يعقد الخميس المقبل.

ووقف اليورو عند 1.18 دولار في حين سجل الاسترليني أقل مستوى في أسبوعين عند 1.3125 دولار، كما نزل اليوان الصيني بعدما حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن انفصال بين الاقتصادين الأميركي والصيني.

وارتفع الدولار الأسترالي إلى 0.7276 دولار أميركي، ولم يطرأ تغير يذكر على نظيره النيوزيلندي عند 0.6685 دولار أميركي بعدما سجل مستويات متدنية ليلا، عقب بيان للبنك المركزي يوم الأحد أثار مجددا إمكانية الوصول لأسعار فائدة سلبية.

ويتوقع الكثير من المحللين ألا يكون هناك تغيير ولكن يترقبون الرسالة الخاصة بتوقعات التضخم وما إذا كان البنك سيبدى قلقا من قوة اليورو، ويأتي الاجتماع بعد صعود العملة الموحدة لأعلى مستوى في عامين لتتجاوز 1.20 دولار بقليل في بداية الشهر.

بالإضافة إلى تجديد لندن التحذير من أن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يلقي بظلاله على الجنيه الاسترليني لمواصلة الهبوط، حيث بدأت بريطانيا اليوم جولة جديدة من محادثات التجارة بعد الانفصال، محذرة الاتحاد الأوروبي من أنها تعزز التحضير للخروج من الكتلة دون اتفاق بحلول نهاية العام.