اليابان تخصص 6.3 مليار دولار لتوفير لقاحات «كورونا» مجانا لمواطنيها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020, 09:29 صباحا
زوار يعقمون أيديهم لمنع تفشي كورونا قبل دخول مدينة ملاهي في طوكيو، 13 يوليو 2020، (ا ف ب)

أعلنت وزارة المالية اليابانية أن الحكومة وافقت، اليوم الثلاثاء، على إنفاق 671.4 مليار ين (6.32 مليار دولار) من احتياطات ميزانية الطوارئ لتوفير لقاحات لفيروس «كورونا المستجد».

وقالت الحكومة إنها تأمل في توفير لقاحات كافية لكل مواطن بحلول منتصف العام المقبل وتقديمها مجانًا، حسب وكالة «رويترز».

يذكر أن اليابان سجلت أكبر انكماش اقتصادي لها خلال الربع الثاني من العام الجاري، بسبب الجائحة التي ضربت بقوة قطاع الأعمال وإنفاق المستهلكين؛ لتضع صناع السياسة تحت ضغوط لاتخاذ إجراء أكثر جرأة لمنع تفاقم الركود.

ورغم أن الاقتصاد بدأ يخرج من حالة الركود بعد رفع العزل العام أواخر مايو الماضي، يتوقع محللون كثيرون أن يكون أي انتعاش في النمو خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر متواضعًا؛ لأن استمرار تجدد الزيادة في حالات الإصابة بـ«كورونا» يحد من إنفاق المستهلكين.

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