«المركزي» المصري يتوقع ارتفاع التضخم إلى 6.2% في الربع الرابع من 2020

محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر . (أرشيفية: الإنترنت)

توقع محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أن يبلغ معدل التضخم في مصر على أساس سنوي 6.2 % في المتوسط خلال الربع الرابع من 2020 بعدما تراجع إلى أقل من 6% منذ فبراير.

وتحدث عامر عن هذه التوقعات خلال اجتماع، لاطلاع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على آخر التطورات الاقتصادية، حسب وكالة «رويترز».

وحدد البنك المركزي معدل التضخم المستهدف عند 9 % (±3%). وخفض أسعار الفائدة 300 نقطة أساس في مارس، ولم يغيرها منذ ذلك الحين.

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في الوقت نفسه، قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء إن عجز الميزان التجاري تراجع 8.6% على أساس سنوي في يونيو إلى 3.30 مليار دولار.

أوضح جهاز الإحصاء، في بيان، أن الصادرات انخفضت 7.9% إلى 2.26 مليار دولار في يونيو، في حين تراجعت قيمة الواردات 8.3% إلى 5.56 مليار دولار.