«طيران الإمارات» تقرر دفع رواتب موظفيها كاملة بداية من أكتوبر

طائرات تتبع مجموعة «طيران الإمارات» بمطار دبي الدولي. (الإنترنت).

أعلنت شركة «طيران الإمارات» أنها ستعيد دفع رواتب موظفيها بالكامل بدايةً من أكتوبر المقبل في جميع القطاعات، بعد استئناف الرحلات التي توقفت نتيجة انتشار فيروس «كورونا المستجد».

وقال ناطق باسم الشركة، اليوم الأحد، إن الرواتب الأساسية ستعاد كاملة في جميع القطاعات بداية من أول أكتوبر المقبل، بينما استأنفت رحلاتها إلى مزيد من الجهات، لتصل إلى 84 وجهة ضمن شبكتها العالمية، حسب جريدة «الإمارات اليوم».

ومقرر أن تستأنف «طيران الإمارات» تشغيل رحلاتها إلى العاصمة الأردنية عمّان برحلة يومية اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

وتعمل الشركة على استعادة إيراداتها والحفاظ على التكاليف عند الحد الأدنى، كما أنه من المتوقع استئناف الرحلات إلى جميع وجهات الشبكة بحلول صيف العام 2021.

وأوقفت الشركة جميع رحلات الركاب تقريبا وخفضت أجور الموظفين، بما يصل إلى النصف، بسبب تأثير تداعيات فيروس «كورونا المستجد» في مارس الماضي.