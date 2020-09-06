1.9 تريليون دولار فاتورة الإنفاق العسكري العالمي في 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 سبتمبر 2020, 09:58 صباحا
جندي روسي بجوار آلية عسكرية. (أرشيفية: الإنترنت)

قدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري» حجم الإنفاق العسكري العالمي بقيمة تريليون و917 مليار دولار في العام 2019، في أعلى مستوياته منذ العام 1988.

ويشير تقرير نشره معهد «سيبري» إلى أن مجموع الإنفاق العام الماضي كان أعلى بنسبة 3.6% مقارنة بالعام 2018، وفق النسخة العربية من الموقع الإلكتروني لقناة «سي إن إن»  الأميركية.

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وكان حجم الإنفاق العسكري للولايات المتحدة الأميركية الأعلى في العام 2019، حيث أنفقت 732 مليار دولار.

وتبع الولايات المتحدة في المركز الثاني على القائمة الصين، بحجم إنفاق بلغ 261 مليار دولار حسب تقديرات سيبري، ومن ثم الهند بحجم إنفاق عسكري بلغ 71.1 مليار دولار.

المصدر: سي إن إن
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