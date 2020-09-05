أسعار النفط تتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 سبتمبر 2020, 04:20 مساء
مضخة نفط في كوتولا بولاية تكساس الأميركية، 20 أبريل 2020، (ا ف ب)

تكبدت أسعار النفط أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو الماضي، إذ انخفض خام برنت 5.3% وخام غرب تكساس الوسيط 7.4%على أساس أسبوعي

وهبطت الأسعار، أمس الجمعة، أكثر من 3% في نهاية أسبوع التعاملات أمس الجمعة، وذلك بسبب القلق من بطء التعافي الاقتصادي من جائحة «كوفيد 19» والمخاوف من ضعف الطلب على النفط، وفقًا لوكالة «رويترز».

وجرت تسوية خام القياس العالمي برنت بتراجع 1.41 دولار، بما يعادل 3.2%، إلى 42.66 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسط الأميركي 1.6 دولار، أو 3.9%، إلى 39.77 دولار للبرميل.

وقالت «رويترز» إن الأسعار تأثرت بتقرير أظهر أن نمو الوظائف بالولايات المتحدة ازداد تباطؤًا في أغسطس الماضي، مع انتهاء أجل مساعدات مالية من الحكومة.

وبدأت أوبك في أغسطس تخفيف التخفيضات، ورفعت الإنتاج بنحو مليون برميل يوميًّا وفق لمسح أجرته «رويترز».

وقالت شركة «بيكر هيوز لخدمات الطاقة»، إن عدد حفارات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة ارتفع إلى 265 حفارًا في الأسبوع المنتهي في الرابع من سبتمبر الجاري. وهو مؤشر مبكر على مستقبل الإنتاج، وهذه هي المرة الثانية خلال ثلاثة أسابيع التي ترفع شركات الطاقة عدد الحفارات.

وعلى صعيد الأسهم الأميركية، أغلقت «وول ستريت»، أمس، على تراجع مع استمرار نزيف الخسائر لمؤشر بورصة «ناسداك».

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