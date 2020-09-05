أكثر من مليار دولار خسائر القطاع السياحي في المغرب

أعلنت وزارة الاقتصاد بالمملكة المغربية، أن القطاع السياحي خسر أكثر من مليار دولار، مشيرة إلى تراجع دخل القطاع بأكثر من 33% خلال النصف الأول من العام 2020؛ بسبب الإجراءات التي فرضها تفشي فيروس «كورونا المستجد».

وقال مدير المركز المغربي للحكامة والتسيير، يوسف كراوي فيلالي، لقناة «سكاي نيوز»، السبت، إن «تراجع الأنشطة السياحية يقدر بنحو 60%، وهذا ينعكس على المداخيل السياحية التي تراجعت، وبالتالي سيصيب الضرر في ميزانية الدولة».

فتضرر الوجهات والمرافق السياحية في المغرب أمر لا غبار عليه، لكن مراقبين يتوقعون أن يكون الأثر أشد على هذا القطاع، وعلى مئات الآلاف من العاملين فيه، إذا استمر فيروس «كورونا» في إسقاط مزيد الضحايا.

من جانبها قالت مسؤولة قسم الحسابات بأحد الفنادق في المغرب، فاطمة الطاهري، «الغرف مقفلة منذ زمن بسبب غياب الحجوزات وتوقف الطيران، إضافة إلى خوف الزبائن من انتقال العدوى»، بينما قال نبيل بورايسي، مشرف على تسيير أحد الفنادق في المغرب، «نحن بحاجة إلى استراتيجية عمل لنقوم من خلالها بجذب السائح المغربي الذي مثل 33% السنة الماضية من عدد السياح، حتى نتغلب على هذه الأزمة».

ويخشى أصحاب المنشآت السياحية في المغرب من اتخاذ قرارات بتسريح العمالة للحد من خسائرهم، مطالبين الحكومة بوضع خطة لمساعدتهم على تجاوز الأزمة، فقبل وصول فيروس «كورونا الجديد»، الذي ظهر أول مرة في الصين في ديسمبر الماضي، إلى المغرب، كانت المطاعم تعج بالزبائن، وطلبات حجز الغرف الفندقية لم تكن تتوقف، وبعد تفشي الفيروس المسبب لوباء «كوفيد-19»، تغير كل شيء، فأصبحت المطاعم خالية من الزبائن، والحجوزات الفندقية اختفت مع توقف قطاع النقل الجوي والسفر.

غير أنه يمكن القول إن تداعيات فيروس «كورونا» كانت أكثر قسوة على العاملين البسطاء، إذ أصبحت فئة عريضة منهم عاطلة عن العمل نتيجة توقف الأنشطة السياحية، وفي انتظار إنهاء القيود المفروضة على السفر بين المدن والدول، يبقى الأمل معلقًا بالدرجة الأولى على السياحة الداخلية.

الملك يقرر ضخ أكثر من 12 مليار دولار

يذكر أن العاهل المغربي محمد السادس أعلن في 30 يوليو الماضي خطة لضخ 120 مليار درهم (12.8 مليار دولار) في الاقتصاد المغربي لإنعاشه من الآثار السلبية الناجمة عن جائحة «كورونا».

وقال العاهل المغربي في خطاب وجهه إلى الشعب لمناسبة الذكرى 21 لجلوسه على العرش إنه «سيتم ضخ هذا المبلغ في الاقتصاد الوطني، أي ما يعادل 11% من الناتج الإجمالي المحلي، وهي نسبة تجعل المغرب من بين الدول الأكثر إقدامًا في سياسة إنعاش الاقتصاد بعد هذه الأزمة».

وأضاف أنه قرر إنشاء «صندوق للاستثمار الاستراتيجي مهمته دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات».

وأوضح العاهل المغربي أن هذا الصندوق «يجب أن يرتكز، بالإضافة إلى مساهمة الدولة على تنسيق وعقلنة الصنادق التمويلية»، ودعا الحكومة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين للانخراط فيها بكل فاعلية ومسؤولية في إطار تعاقد وطني بناء يكون في مستوى تحديات المرحلة وانتظارات المغاربة.

وكان العاهل المغربي أعلن إنشاء صندوق لمواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة «كوفيد-19»، وقال يوم الأربعاء: «إن هذا الصندوق استطاع جمع 33 مليارًا و700 مليون درهم، في حين بلغ مجموع النفقات إلى الآن 24 مليارًا و650 مليون درهم جرى صرفها لتمويل تدابير الدعم الاجتماعي وشراء المعدات الطبية الضرورية».