الذهب يرتفع مع تراجع سندات الخزانة الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 سبتمبر 2020, 09:58 صباحا
سبائك من الذهب. (أرشيفية: رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، إثر تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية والأسهم العالمية؛ مما عزز الطلب على المعدن النفيس الذي يعتبر ملاذا آمنا قبيل بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة، لكن الدولار القوي يضع الذهب على مسار تسجيل انخفاض أسبوعي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1935.80 دولار للأوقية، لينزل عن قرب أدنى مستوى في أسبوع والذي بلغه أمس الخميس، كما تراجعت أسعار الذهب 1.5% منذ بداية الأسبوع الجاري، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1941.30 دولار، حسب وكالة «رويترز».

انخفاض الأسهم يعزز مبيعات الذهب
وقال المحلل لدى «إي.دي اند إف مان كابيتال ماركتس»، إدوارد مير، إن الانخفاض الحادث في أسواق الأسهم يساعد الذهب، إضافة إلى التراجع الحاد في العائدات الأميركية.

وانخفضت أسواق الأسهم الآسيوية، عقب أكبر موجة بيع في «وول ستريت» منذ يونيو، بينما تتجه عائدات سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات إلى تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في نحو ثلاثة أشهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.2% إلى 26.66 دولار للأوقية لكنها متراجعة 3% منذ بداية الأسبوع، في حين ارتفع البلاديوم 1% إلى 2309.50 دولار، وصعد البلاتين 0.5% إلى 894.05 لكنه يمضي صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف مارس، منخفضا 4%.

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