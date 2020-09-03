«فتح الحدود وتخفيف قيود السفر» موضوع مناقشات وزراء خارجية مجموعة العشرين

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الذي تترأس بلاده الدورة الحالية لمجموعة العشرين (أ ف ب).

سعى وزراء خارجية مجموعة العشرين، الخميس، خلال اجتماع افتراضي إلى حشد التعاون الدولي من أجل تخفيف القيود على السفر وفتح الحدود، لما تفرضه إجراءات الإغلاق المستمرة بسبب فيروس كورونا من عبء على الاقتصاد العالمي.

وألقت إجراءات الإغلاق المتفاوتة من حيث المدة والحدة بثقلها على سبل العيش حول العالم، مع إغلاق الأعمال وانخفاض الأرباح وتسريح ملايين العمال، وفق «فرانس برس».

وقال بيان مشترك صادر عن وزراء المجموعة «خلال الاجتماع أقر وزراء الخارجية بأهمية فتح الحدود وتوحيد العائلات والترويج لإجراءات تسمح للاقتصادات بالانتعاش». وأضاف البيان بعد الاجتماع عبر الفيديو الذي استضافته السعودية أن الوزراء ناقشوا أيضا «أهمية تنسيق الإجراءات الاحترازية» عبر الحدود لحماية الأرواح والأعمال. والمملكة التي علّقت السفر أشهرا في محاولة للحد من انتشار كوفيد-19 تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين هذا العام.

ونقل البيان عن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قوله إن «إعادة فتح الحدود بالتوافق مع جميع الإجراءات الوقائية (...) سيساعد اقتصاداتنا وشعوبنا على الازدهار وسيجلب بالطبع الأمل للبشرية». وتحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن تنامي القلق من أن قيود السفر الحالية «يمكن أن تستمر أطول من الأزمة المباشرة».

معايير مشتركة

وحض غوتيريس وزراء خارجية المجموعة على التوافق على «معايير مشتركة» لرفع القيود استنادا إلى مقاربات علمية. وناشدهم أيضا خلال كلمته تعزيز الاستثمارات في مجال الفحوص وتتبع المصابين من أجل تأمين «سفر آمن».

ويأتي هذا الاجتماع بعد صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الحديثة من الهند إلى أوروبا تكشف عن الخسائر الناجمة عن عمليات الإغلاق، حيث تحاول دول العالم السيطرة على مرض أودى بحياة أكثر من 850 ألف شخص وأصاب أكثر من 25 مليونا.

وأفادت نيودلهي الاثنين أن ثالث أكبر اقتصاد آسيوي سجل انكماشا تاريخيا بنسبة 23.9% بين شهري أبريل ويونيو، وسط قيود هائلة فرضت على الشركات. كما انكمش الاقتصاد البرازيلي، الأكبر في أميركا اللاتينية، بنسبة قياسية بلغت 9.7% في الربع الثاني من هذا العام.