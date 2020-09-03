أسعار النفط تهبط جراء انخفاض استهلاك البنزين في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 سبتمبر 2020, 10:39 صباحا

هبطت أسعار النفط قرب أدنى مستوى لها اليوم الخميس، جراء انخفاض استهلاك البنزين في الولايات المتحدة وتعثر التعافي الاقتصادي من جائحة «كوفيد-19»، المعروف بكورونا المستجد.

وقالت وكالة «رويترز» إن خام برنت انخفض سنتا أو ما يعادل 0.02% إلى 44.42 دولار للبرميل، كما انخفض الخامان القياسيان ما يزيد على 2% أمس الأربعاء، فيما تراجع خام غرب تكساس لأدنى مستوى إغلاق في نحو 4 أسابيع وبرنت لأضعف مستوى منذ 21 أغسطس الماضي.

وهبط الطلب على البنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى 8.78 مليون برميل يوميا من 9.16 مليون برميل يوميا قبل أسبوع، كما غذت بيانات أخرى، مثل أن أرباب الأعمال في القطاع الخاص الأميركي وظفوا عددا أقل من المتوقع من العاملين للشهر الثاني على التوالي في أغسطس، المخاوف من أن التعافي الاقتصادي يتعثر.

لكن أسواق النفط تلقت بعض الدعم من نفي العراق سعيه للحصول على إعفاء من تخفيضات نفط «أوبك+» خلال الربع الأول من العام المقبل، ويحذر محللون من أن أعمال الصيانة القادمة لمصافي التكرير ونهاية موسم الصيف الذي تنتعش فيه قيادة السيارات قد تحدان من الطلب على الخام.

وقالت مؤسسة «إيه.إن.زد» للأبحاث، إن خام غرب تكساس يتعرض لضغوط بعد أن حددت شركات التكرير الأميركية قائمة طويلة من إغلاقات الصيانة خلال الأشهر القادمة مما سيؤثر دون شك على طلب النفط الخام، ويتوقع بنك كومنولث أن يبلغ خام برنت في المتوسط 46 دولارا في الربع الرابع قبل أن يرتفع إلى 55 دولارا بحلول نهاية 2021.

وتخفض منظمة البلدان المصدرة البترول «أوبك» وحلفاء، فيما يعرف باسم مجموعة «أوبك+» الإنتاج حاليا بنحو 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر لدعم الأسعار مع تقوض الطلب بفعل أزمة فيروس كورونا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إصابة برلسكوني بفيروس «كورونا»
دولى
السلطات الأميركية تطالب الولايات بالاستعداد لتوزيع لقاح لـ«كوفيد-19» قبل نوفمبر
دولى
سياسيون وأكاديميون ونشطاء يطالبون غوتيريس بالعمل على وقف التدخلات الأجنبية في ...
ليبيا
«الرئاسي» يخصص ملياري دينار للبلديات
ليبيا
«أنقذوا الليبيين».. مؤسسة «الوسط» تطلق حملة مناشدة دولية للوقوف مع الشعب الليبي ...
ليبيا
مؤسسة النفط تعلن وفاة موظف بحقل الشرارة النفطي نتيجة «مخالطة المرتزقة الأجانب»
ليبيا
أكثر من 128 ألف عاطل يترقبون تنفيذ قرار السراج بتشغيل الشباب
ليبيا
مستشار ترامب يرجح تطبيع دول عربية وإسلامية علاقاتها مع إسرائيل قريبا
دولى
المقاتلون الأجانب وتفكيك الميليشيات.. أصعب مهمة في طريق الصفقة السياسية في ليبيا
ليبيا
وزير العمل المفوض: جاهزون لبدء تنفيذ برنامج تشغيل الشباب
ليبيا
«الوسط» تحاور عميد بلدية سبها الشاوش غربال
ليبيا
باشاغا يكشف أسباب إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حفلات لاختبار مخاطر الإصابة بـ«كورونا»