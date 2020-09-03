أسعار النفط تهبط جراء انخفاض استهلاك البنزين في أميركا

هبطت أسعار النفط قرب أدنى مستوى لها اليوم الخميس، جراء انخفاض استهلاك البنزين في الولايات المتحدة وتعثر التعافي الاقتصادي من جائحة «كوفيد-19»، المعروف بكورونا المستجد.

وقالت وكالة «رويترز» إن خام برنت انخفض سنتا أو ما يعادل 0.02% إلى 44.42 دولار للبرميل، كما انخفض الخامان القياسيان ما يزيد على 2% أمس الأربعاء، فيما تراجع خام غرب تكساس لأدنى مستوى إغلاق في نحو 4 أسابيع وبرنت لأضعف مستوى منذ 21 أغسطس الماضي.

وهبط الطلب على البنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى 8.78 مليون برميل يوميا من 9.16 مليون برميل يوميا قبل أسبوع، كما غذت بيانات أخرى، مثل أن أرباب الأعمال في القطاع الخاص الأميركي وظفوا عددا أقل من المتوقع من العاملين للشهر الثاني على التوالي في أغسطس، المخاوف من أن التعافي الاقتصادي يتعثر.

لكن أسواق النفط تلقت بعض الدعم من نفي العراق سعيه للحصول على إعفاء من تخفيضات نفط «أوبك+» خلال الربع الأول من العام المقبل، ويحذر محللون من أن أعمال الصيانة القادمة لمصافي التكرير ونهاية موسم الصيف الذي تنتعش فيه قيادة السيارات قد تحدان من الطلب على الخام.

وقالت مؤسسة «إيه.إن.زد» للأبحاث، إن خام غرب تكساس يتعرض لضغوط بعد أن حددت شركات التكرير الأميركية قائمة طويلة من إغلاقات الصيانة خلال الأشهر القادمة مما سيؤثر دون شك على طلب النفط الخام، ويتوقع بنك كومنولث أن يبلغ خام برنت في المتوسط 46 دولارا في الربع الرابع قبل أن يرتفع إلى 55 دولارا بحلول نهاية 2021.

وتخفض منظمة البلدان المصدرة البترول «أوبك» وحلفاء، فيما يعرف باسم مجموعة «أوبك+» الإنتاج حاليا بنحو 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر لدعم الأسعار مع تقوض الطلب بفعل أزمة فيروس كورونا.