الليرة التركية تهبط لمستويات قياسية

هبطت الليرة التركية اليوم الأربعاء، إلى مستويات قياسية، بعد فشل جهود البنك المركزي التركي في وقف نزيف سعر الصرف الذي يثير قلق المستثمرين مع ارتفاع الدين الخارجي، وفقًا لوكالة «رويترز».

وهبطت الليرة إلى 7.3790 مقابل الدولار، بعد أن فقدت العملة قرابة 19% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام، ومع تراجع الليرة لمستويات قياسية في الشهر الماضي، بدأ البنك المركزي تشديد السياسة من خلال خطوات غير رسمية مثل تمويل السوق بسعر أعلى من سعر الفائدة الرسمي الذي يبلغ حاليا 8.25% سعيا لدعم العملة.

ونتيجة خطوات التشديد، ارتفع المتوسط المرجح لتكلفة التمويل تدريجيا على مدار الأسابيع الأربعة الماضية ليصل إلى 10.15% أمس الثلاثاء من 7.34% في 16 يوليو.

كما أظهرت وزارة التجارة التركية أن العجز التجاري لتركيا زاد 169.7% على أساس سنوي في أغسطس إلى 6.312 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام، وأظهرت بيانات الوزارة أن الواردات زادت 20.64% إلى 18.78 مليار دولار، بينما تراجعت الصادرات 5.74% إلى 12.46 مليار في أغسطس.

ومما يزيد من مخاوف المستثمرين بشأن احتياطات النقد الأجنبي المستنزفة لدى تركيا وتدخلاتها المكلفة في سوق العملات، تهديد للاتحاد الأوروبي يلوح في الأفق بعقوبات، مع تزايد التوترات بين تركيا واليونان في شرق البحر المتوسط.