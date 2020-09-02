أميركا تمدد إجراءات حماية المستأجرين والمالكين من الطرد

أنصار مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة جو بايدن في قرية فيلدجز بولاية فلوريدا، 21 أغسطس 2020، (ا ف ب)

أعلنت الحكومة الأميركية تمديد إجراءات الحماية من الطرد لعشرات الملايين من الأسر، التي تواجه صعوبات لدفع إيجارها أو قرضها بسبب فيروس كورونا المستجد، حتى نهاية العام.

وقال الناطق باسم البيت الأبيض براين مورغنستيرن «الأشخاص الذين يكافحون من أجل دفع الإيجار بسبب الفيروس لن يضطروا بعد الآن للقلق بشأن طردهم وتشردهم، وبالتالي المخاطرة للتعرض للفيروس بسبب الصعوبات الاقتصادية»، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي مارس الماضي، أقر الكونغرس خطة مساعدات طارئة كبيرة للعائلات والشركات لكن المفاوضات بين البيت الأبيض والمعارضة بشأن خطة جديدة توقفت. ووقع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا في أغسطس لمساعدة الأميركيين الذين يعانون من البطالة بسبب الوباء والمهددين بالطرد من مكان إقامتهم.

كما أنشأت الولايات الأميركية أنظمة موقتة لحماية المستأجرين الذين لم يعودوا قادرين على دفع الإيجار أو مالكي المنازل غير القادرين على سداد قروضهم. وقدر معهد «آسبن» للبحوث في أغسطس أن نحو 40 مليون شخص معرضون لخطر الطرد في الأشهر المقبلة.