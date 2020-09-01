رياض سلامة: يجب إعادة 30% من الأموال التي خرجت من بنوك لبنان

محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة. (أرشيفية: الإنترنت)

كشف محافظ البنك المركزي في لبنان، رياض سلامة، أن احتياطات لبنان من العملة الصعبة «تبلغ 19.5 مليار دولار»، مشيرًا إلى أنه «يجب إعادة 30% من الأموال التي خرجت من بنوك لبنان».

وقال رياض سلامة لقناة «سكاي نيوز» الثلاثاء إنه «ليس منطقيا ألا يحتفظ أصحاب البنوك بأموالهم في البنوك المملوكة لهم».

ولفت سلامة إلى أن «قرارات جديدة متعلقة بمتطلبات للبنوك ستسهم في استقرار سعر صرف الليرة».

وحذر رياض سلامة من أن «البنوك التي لن تمتثل لأحدث توجيهات بشأن معدلات رأس المال سيتعين عليها الخروج من السوق بعد فبراير العام المقبل».

وأظهرت أحدث بيانات رسمية أن معدل التضخم في لبنان قفز إلى 112.4% على أساس سنوي في يوليو الماضي وسط انهيار اقتصادي، حتى قبل الانفجار المدمر الذي ضرب مرفأ بيروت في وقت سابق هذا الشهر وفاقم أزمة مالية عميقة، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقال محافظ مصرف لبنان، رياض سلامة، في تعليقات إن البنك المركزي «لا يمكنه استخدام احتياطيه الإلزامي لتمويل التجارة بمجرد بلوغه الحد الأدنى، والمحادثات مع صندوق النقد الدولي حول إنقاذ مالي متعثرة، بسبب عدم تحقيق تقدم نحو إصلاحات يطالب بها دائنو لبنان منذ وقت طويل، للتغلب على فساد وسوء إدارة مترسخين، وخلاف داخلي حول حجم خسائر مالية ضخمة».

ووفقا لأستاذ علم الاقتصاد التطبيقي بجامعة جونز هوبكنز، البروفيسور ستيف هانكي، فإن لبنان أصبح «أول بلد في المنطقة يعاني من تضخم جامح في يوليو الماضي».

وأظهرت أرقام من إدارة الإحصاء الحكومية أن التضخم في لبنان، الذي تدهورت محنته منذ أن تخلف عن سداد دين سيادي في مارس، ارتفع إلى 89.74% على أساس سنوي في يونيو من 56.53% في مايو، وصعد مؤشر أسعار المستهلكين 11.42% في يوليو مقارنة مع الشهر السابق.

وقال مصدر رسمي لبناني الأسبوع الماضي إن مصرف لبنان المركزي يمكنه أن يدعم الوقود والقمح والأدوية لمدة ثلاثة أشهر فقط مع استمرار تضاؤل احتياطات النقد الأجنبي التي انخفضت بالفعل إلى مستويات حرجة.