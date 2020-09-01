بابا الفاتيكان يدعو مجددا إلى «إلغاء» ديون الدول الفقيرة بسبب «كورونا»

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان. (أرشيفية: الإنترنت)

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس، الثلاثاء، إلى «إلغاء» ديون الدول الفقيرة الأقل تسلحا لمواجهة العواقب الاقتصادية الناجمة عن فيروس «كورونا المستجد».

وفي نص نشر الثلاثاء بمناسبة «اليوم العالمي للصلاة من أجل العناية بالخليقة»، «جدد النداء لإلغاء ديون الدول الفقيرة في ضوء الآثار الخطيرة للأزمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي يجب أن تواجهها بعد فيروس كورونا»، وفق «فرانس برس».

وكان البابا وجه نداء مماثلا للمرة الأولى في كاتدرائية القديس بطرس الشاغرة، في رسالته بمناسبة عيد الفصح في 12 أبريل خلال فترة العزل التي خضعت لها إيطاليا.

وفي رسالته الطويلة الثلاثاء قال البابا: «يجب ألا ننسى تاريخ استغلال جنوب الكرة الأرضية، الذي تسبب في مشاكل بيئية ضخمة، ويرجع ذلك أساسًا إلى نهب الموارد والاستخدام المفرط للأماكن البيئية المشتركة من أجل التخلص من النفايات».

تعليق ديون الدول الفقيرة

وقررت دول مجموعة العشرين في أبريل تعليق حتى نهاية 2020 تسديد الديون الفقيرة ديونها. وتدعو منظمات غير حكومية والبنك الدولي إلى تمديد المهلة حتى 2021 وتشمل 76 بلدا. وستتخذ هذه الدول قرارها بحلول أكتوبر خلال اجتماعها المقبل.

وقد تدفع أزمة «كوفيد-19» بـ70 مليونا إلى 100 مليون شخص إضافي إلى فقر مدقع في العالم، كما حذر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس. وقال إن ذلك يجعل خفض ديون الدول الفقيرة «أمرا ضروريا»، وذهب بذلك أبعد من النداءات الداعية إلى تمديد مهلة ديون الدول الفقيرة.

وشدد البابا أيضا على «ضرورة إصلاح الأرض»، مؤكدا أن الوقت يداهمنا ويذكرنا بذلك أولادنا وشبابنا.