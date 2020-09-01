الذهب يرتفع مع تعثر الدولار

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، لأعلى مستوى في نحو أسبوعين، مع تراجع الدولار لأدنى مستوياته في عدة أعوام، وسط مراهنة على أن أسعار الفائدة الأميركية ستظل منخفضة لفترة أطول، في ظل إطار السياسة الجديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي» الأميركي.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.8% إلى 1985.64 دولار للأوقية «الأونصة» 0644، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 19 أغسطس عند 1989.42 دولار في وقت سابق من الجلسة، وارتفع الذهب 0.8% في التعاملات الآجلة في الولايات المتجدة إلى 1994.40 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1.5% إلى 28.64 دولار للأوقية بعدما لامست أعلى مستوى منذ 11 أغسطس، وصعد البلاتين 1.4% إلى 942.69 دولار وزاد البلاديوم 1.7% إلى 2280.82 دولار.

ونزل مؤشر الدولار لأقل مستوى فيما يزيد على عامين أمام منافسيه، ما يجعل الذهب أرخص لحائزي عملات أخرى، وأدت إستراتيجية السياسة النقدية الجديدة لمجلس الاحتياطي، التي قد تقود إلى ارتفاع طفيف في معدل التضخم وبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول، لبيع الدولار لتتجه الأموال إلى الذهب الملاذ الآمن.