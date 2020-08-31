البنك الآسيوي يوافق على إقراض تركيا 70 مليون يورو

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 31 أغسطس 2020, 09:23 صباحا
مقر البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في بكين يوم 27 يوليو 2020. (أرشيفية: رويترز)

  قال البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي تدعمه الصين، اليوم الإثنين، إنه سيقرض تركيا 70 مليون يورو (‭ ‬ 83.37مليون دولار) لمساعدتها على التصدي لجائحة «كوفيد-19».

وأوضح بيان للبنك، نقلته وكالة «رويترز»: أن البنك الأوروبي للإعمار والتنمية سيشارك في تمويل المشروع، ويهدف إلى زيادة قدرة البنية الأساسية للمستشفيات العامة.

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ويعد هذا القرض جزءًا من تسهيل تمويلي حجمه 13 مليار دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لمساعدة القطاعين العام والخاص على التصدي للجائحة. وكان البنك وافق من قبل على قروض يبلغ مجملها 500 مليون دولار لبنكي تنمية في تركيا من خلال هذا التسهيل.

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