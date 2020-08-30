إيران: سنواجه دعوى أميركية تطالب بتسليم 1.7 مليار دولار لدى البورصة الألمانية

مواطن إيراني يمر أمام مبنى البنك المركزي الإيراني في طهران. (أرشيفية: رويترز)

قال البنك المركزي الإيراني إنه يتخذ إجراءات قانونية لمواجهة دعوى قضائية رفعها دائنون أمام محكمة أميركية، يطالبون فيها بتسليم أصول بقيمة 1.7 مليار دولار تحوزها وحدة «كليرستريم» التابعة للبورصة الألمانية.

وقالت الشركة المشغلة للبورصة الألمانية، يوم الخميس الماضي، إن دائنين لإيران أقاموا دعوى في محكمة بنيويورك يطالبون فيها «كليرستريم» بتسليم الأصول التي يُقال إنها ترجع إلى البنك المركزي الإيراني. وذكر البنك أن غرفة المقاصة تعتبر المزاعم بلا أساس وستتخذ خطوات ضدها.

وقال أمير حسين طيبي فارد، نائب محافظ البنك المركزي الإيراني في بيان، نقلته وكالة «رويترز»: «بعد هزائم قضائية متكررة في لوكسمبورج، يسعى المدعون الأميركيون لاتخاذ إجراء قانوني ضد كليرستريم أمام محاكم أميركية. نقوم أيضا بإجراء قانوني جاد لمواجهة هذه الإجراءات».

كانت السلطات الأميركية استهدفت «كليرستريم» لسنوات ضمن تحقيقات فيما إذا كانت الشركة قد انتهكت قوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران. وتنفي البورصة الألمانية ارتكاب أي مخالفات.