استئناف العمل في أكبر منجم للذهب في العالم بعد إضراب عماله بسبب فيروس كورونا

عمال يتظاهرون أمام أمام أكبر منجم ذهب في العالم بإندونيسيا, (أ ف ب)

أعلنت الشركة التي تدير أكبر منجم ذهب في العالم بإندونيسيا، استئناف العمل فيه بعد إغلاق العمال الطريق المؤدية إلى موقع المنجم، احتجاجا على منعهم من زيارة عائلاتهم بسبب مخاوف متعلقة بفيروس كورونا.

وتوصل عمال المنجم في منطقة بابوا في أقصى شرق إندونيسيا، إلى اتفاق مع شركة «فريبورت» الأميركية المشغلة للمنجم، التي أعلنت إعادة العمل بخدمة الحافلات لنقل العمال إلى منازلهم، وفق وكالة فرانس برس.

وهذا الأسبوع تظاهر أكثر من ألف عامل عند المدخل الرئيسي للمنجم، احتجاجا على قرار إلغاء خدمة الحافلات الى مدينة تيميكا بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

ولم يتمكن العمال منذ ستة أشهر من مغادرة المنجم، وهو حفرة مفتوحة في منطقة مرتفعة تضم منجم نحاس أيضا.

وصرح الناطق باسم «فريبورت» ريزا براتاما، لوكالة «فرانس برس» السبت، بأن العوائق التي وضعت على الطريق المؤدية إلى الموقع قد أزيلت.

أما الناطق باسم الشركة المحلية التي تدير المنجم كيري يارانغا، فقال إن عدة حافلات غادرت موقع المنجم في وقت متأخر الجمعة، وداخلها بعض العمال الذين حصلوا على إجازات.

وأضاف يارانغا إن خدمة الحافلات ستعمل ضمن إجراءات صحية صارمة، بينها إخضاع العمال لفحوص كوفيد-19.

ويبلغ عدد عمال المنجم نحو 25 ألفا، وفي مايو حذرت شركة «فريبورت» من أنها ستخفض عددهم بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في المنطقة.