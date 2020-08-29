الدولار يهبط مقابل سلة عملات رئيسية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 أغسطس 2020, 12:13 مساء

تراجع الدولار بعد تغيير في سياسة مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي ينبئ بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة، في حين صعد الين  الياباني مقابل الدولار بعد أنباء أن آبي، الذي قضى أطول فترة على الإطلاق في رئاسة وزراء اليابان، سيتنحى لأسباب صحية.

وقال المستثمرون إن المخاوف من تحول محتمل عن سياسات تدعيم النمو الاقتصادي التي كانت ينتهجها آبي حفزت الإقبال على العملة التي تعد ملاذًا آمنًا، وتراجع الدولار 1.1% إلى 105.38 ين.

وقال لو برين، الاستراتيجي لدى «دي آر دبليو تريدنغ» في شيكاغو، «من الملاحظ تعزز الين بفعل نذر يسير من الضبابية، سياسات آبي كانت من الاستراتيجيات الاقتصادية الأشد تأثيرًا».

واستأنفت العملة الأميركية انخفاضها مقابل سلة عملات رئيسية عقب تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي، جيروم باول، خلال مؤتمر «جاكسون هول»، قال باول إن البنك المركزي الأميركي سيستهدف معدل تضخم يبلغ 2% في المتوسط، مما يعني أن فترات التضخم المنخفض ستعقبها جهود لرفعه إلى أكثر من 2% لبعض الوقت.

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