أسعار النفط تهبط بعد اجتياز القطاع ذروة الإعصار «لورا»

تراجعت أسعار النفط، بعد أن اجتاح الإعصار «لورا» قلب صناعة النفط بالولايات المتحدة في لويزيانا وتكساس دون أن يتسبب في أضرار واسعة النطاق لتبدأ الشركات استئناف الأنشطة.

وانخفض خام برنت، تسليم أكتوبر، أربعة سنتات ليتحدد سعر التسوية عند 45.05 دولار للبرميل في يوم حلول أجل العقد، ونزل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 7 سنتات ليسجل 42.97 دولار، وحقق خاما القياس مكاسب أسبوعية بنحو 1.5% وارتفع غرب تكساس للأسبوع الرابع على التوالي، وكان الخامان بلغا ذروة خمسة أشهر خلال الأسبوع مع تقليص المنتجين الأميركيين إنتاج الخام قبل هبوب لورا وبمعدلات تقارب المستويات التي صاحبت الإعصار «كاترينا» في 2005.

وقال جيم ريتربوش، رئيس شركة «ريتربوش وشركاه»، «تداول النفط اتسم بمكاسب قوية في مطلع الأسبوع في ظل ضخ قدر كبير من العلاوة السعرية للعاصفة في السوق قبيل الإعصار لورا، ثم أعقب ذلك محو كبير لعلاوة الإعصار إثر وصول العاصفى، حيث ظهر أن الأثر كان محدودًا على إنتاج الخام البحري ونشاط مصافي التكرير».

وقال إيوغن فاينبرغ المحلل في «كومرتس بنك» إن السوق عالقة في نطاق تذبذبات محدودة طال أمده على غير المعتاد، وفي أداء متناقض مع أسواق الأسهم، وحتى تراجع الدولار لم تتفاعل معه، لا يوجد نبض في أي من الاتجاهينن نادرًا ما كانت تقلباتها محدودة هكذا ولفترة طويلة كهذه، خاصة في ضوء الوضع الفائر على صعيدي العرض والطلب.

ضرب الإعصار «لورا»، الذي خُفض مستواه إلى منخفض «مداري»، في وقت مبكر أول أمس الخميس ولاية لويزيانا، محمَّلًا برياح سرعتها 240 كيلومترًا في الساعة، مما أدى إلى تدمير مبانٍ وسقوط أشجار وانقطاع الكهرباء عن ما يزيد على 650 ألف شخص في لويزيانا وتكساس، لكن مصافي التكرير لم تشهد سيولًا ضخمة.