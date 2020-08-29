لجنة عالمية للبت في النزاع بشأن رسوم الصلب بين تركيا والاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 أغسطس 2020, 09:09 صباحا
شعار منظمة التجارة العالمية في جنيف، 23 يوليو 2020 (فرانس برس)

وافقت منظمة التجارة العالمية، أمس الجمعة، على تشكيل لجنة للمساعدة في تسوية نزاع بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشأن رسوم فرضها التكتل على منتجات محددة من الصلب.

وفرض الاتحاد الأوروبي ما أُطلق عليها «تدابير وقائية» على بعض واردات الصلب من تركيا في يناير 2019. واعتبرت أنقرة الإجراءات انتهاكًا لقواعد التجارة الدولية، وفق «فرانس برس».

وفشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق خلال مشاورات لحل النزاع، لتتقدّم تركيا الشهر الماضي بطلب مبدئي لدى هيئة تسوية النزاعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية لتشكيل لجنة خبراء تصدر حكمها في القضية.

حظر الطلب الأول وقبول الثاني
وحظر الاتحاد الأوروبي أول طلب، لكن تمت الموافقة على الطلب الثاني تلقائيًّا، بناء على قواعد المنظمة.


وعادة، تحتاج لجان المنظمة التي تضم خبراء مستقلين في مجالي التجارة والقانون أشهرًا عدة قبل إعلان قراراتها. وبإمكانها السماح باتّخاذ تدابير تجارية انتقامية إذا كان الحكم في صالح الطرف المشتكي.

ويمكن عادة للأطراف غير الراضية عن قرار اللجنة تقديم طعن، لكن هذه المسألة تعقّدت منذ علقت هيئة الاستئناف التابعة للمنظمة نشاطها، بعد معارضة لها استمرت سنوات من قبل الولايات المتحدة التي تتهمها بارتكاب تجاوزات.

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