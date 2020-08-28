«غولدمان ساكس» تدفع 2.5 مليار دولار لماليزيا لتسوية قضية «1إم دي بي»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 أغسطس 2020, 03:37 مساء
المجموعة المالية الأميركية العملاقة «غولدمان ساكس». (الإنترنت)

دفعت المجموعة المالية الأميركية العملاقة «غولدمان ساكس»، لماليزيا 2.5 مليار دولار في إطار اتفاق ودي، أبرم على أثر فضيحة الفساد الواسعة «1إم دي بي»، حسبما أعلنت السلطات الماليزية الجمعة.

وينص الاتفاق الذي أبرم في يوليو على دفع تعويضات تبلغ قيمتها الإجمالية 3.9 مليار دولار، وإنهاء الملاحقات التي أطلقتها ماليزيا ضد المجموعة المصرفية المتهمة بالمساعدة على اختلاس أموال.

وفي تفاصيل الاتفاق، ستستعيد ماليزيا نقدا 2.4 مليار دولار، وضمانات بإعادة 1.4 مليار دولار من أموال الصندوق.

وأكد ناطق باسم وزارة المالية الماليزية أنه تم «تسديد المبلغ من قبل غولدمان ساكس ووضع في الحراسة» الخميس.

وذكر مصدر نقلت وكالة بولمبرغ للأنباء المالية تصريحاته، أن هذه المبالغ ستستخدم لتسوية ديون صندوق «1ماليزيا للتنمية بيرهاد» (1إم دي بي).

وتم اختلاس مليارات الدولارات من الصندوق الذي كان يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية لماليزيا، في عمليات احتيال تشعبت في جميع أنحاء العالم، وكانت من أسباب سقوط رئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق في 2018.

واتهمت ماليزيا مجموعة «غولدمان ساكس» بالمساعدة على اختلاس الأموال عبر تنظيم إصدار سندات تبلغ قيمتها في المجموع 6.5 مليار دولار، بينما حصل المصرف الاستثماري على عمولات في إطار العملية.

وخسر عبدالرزاق وتحالفه الحكومي الانتخابات في 2018 لعدد من الأسباب، أهمها غضب الناخبين جراء الفضيحة.

وأطلقت حكومة جديدة ملاحقات ضد عبدالرزاق والمقربين منه، و«غولدمان ساكس» لمحاولة استعادة الأموال.

وحكم على رئيس الوزراء السابق بالسجن 12 عاما الشهر الماضي، لكن لم يتم توقيفه بانتظار قرار الاستئناف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حلف الأطلسي يتهم تركيا بـ«عرقلة» مهمة «إيريني»
ليبيا
بعد الحاسي والحداد والضراط.. إصابة مدير الخدمات الصحية بشحات بفيروس «كورونا»
ليبيا
جريدة روسية تحذر من تعطيل تظاهرات طرابلس خطط الوساطة الدولية في ليبيا
ليبيا
هذا ما نعرفه عن «برينتون تارانت» المحكوم بالسجن المؤبد في نيوزيلندا.. «رجل عادي»...
دولى
أوكسفام: أرباح أغنياء الشرق الأوسط خلال جائحة كورونا كافية لإصلاح انفجار بيروت
دولى
أكار عن تأسيس قاعدة تركية في ليييا: لا داعي لتضخيم الأمر
ليبيا
ترامب سيطالب بإجراء «اختبار منشّطات» قبل مناظرته مع بايدن
دولى
باشاغا يهدد باستعمال القوة ضد «مجموعات مسلحة» تعرضت للمتظاهرين
ليبيا
قوات أمنية تطوق ميدان «الشهداء» وتطلق النار لتفريق المتظاهرين
ليبيا
طبيب في بنغازي يتحدث عن إصابته بفيروس «كورونا» ويدعو لفرض حظر صارم لـ3 أسابيع
ليبيا
«العفو الدولية»: خطف ستة متظاهرين.. ومعلومات تشير إلى مسؤولية «النواصي»
ليبيا
البحرين لبومبيو: دولة فلسطينية مستقلة مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل
عربى
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

العسل أفضل علاج للسعال ونزلات البرد