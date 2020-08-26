انخفاض إنتاج النفط والغاز في الهند

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 أغسطس 2020, 08:29 صباحا
حقل نفط على مشارف مدينة أحمد آباد غرب يالهند. (أرشيفية: رويترز)

 أظهرت بيانات أولية أصدرتها الحكومة الهندية، أمس الثلاثاء، أن إنتاج النفط الخام في الهند انخفض في يوليو بنسبة 5%، على أساس سنوي إلى 2.63 مليون طن، أو ما يعادل 620 ألف برميل يوميا.

وحسب وكالة «رويترز»، فإن إنتاج الغاز الطبيعي هبط أيضا بنسبة  10.3% إلى 2.44 مليار متر مكعب.  

وأشارت البيانات إلى أن طاقة تكرير النفط، في ثالث أكبر مستورد للخام في العالم هبطت 18.8% في يوليو على أساس سنوي إلى 17.68 مليون طن، أو ما يعادل 4.18 مليون برميل يوميا، مواصلة التراجع لخامس شهر على التوالي.

ومن المنتظر أن تواصل طاقة التكرير الانخفاض في أغسطس بسبب إغلاقات لمصاف نفطية لأغراض الصيانة.

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