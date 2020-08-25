الذهب يستقر مع انخفاض الدولار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 أغسطس 2020, 11:03 صباحا

استقر سعر الذهب، اليوم الثلاثاء، إذ أدى انخفاض الدولار لتعويض أثر الضغوط الناجمة عن صعود الأسهم، فيما عزف المستثمرون عن تكوين مراكز كبيرة قبل كلمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي» الأميركي هذا الأسبوع.

واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1932.15 دولار للأوقية (الأونصة)، ولم يطرأ عليه تغيير يذكر في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1938.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 26.53 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 1% إلى 924.80 دولار وصعد البلاديوم 0.8% إلى 2177.78 دولار.

ويناقش باول مراجعة لإطار السياسة النقدية للمجلس في أول أيام مؤتمر سنوي للمركز الأميركي يوم الخميس في اجتماع افتراضي وعلني بسبب فيروس «كورونا».

وتبنى مجلس الاحتياطي سلسلة من إجراءات التحفيز النقدي والمالي وخفض أسعار الفائدة إلى قرب الصفر لمواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة؛ ما ساهم في صعود الذهب نحو 28% هذا العام، ونزل مؤشر الدولار 0.1% أمام منافسيه اليوم الثلاثاء.

وحد من إغراء الذهب صعود الأسهم الآسيوية، مع ترحيب المستثمرين ببوادر تقدم في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عقب موجة صعود في «وول ستريت».

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