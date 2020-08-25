واشنطن وبكين تتعهدان العمل لإنجاح اتفاقهما التجاري

صورة للعلمين الصيني والأميركي. (أ ف ب)

أعلنت الولايات المتحدة والصين في ختام محادثات تجارية، مساء الإثنين، أنهما توافقتا على العمل لإنجاح الاتفاق التجاري الذي توصلتا إليه.

وقال ممثل التجارة الأميركية، روبرت لايتهايزر، في بيان صدر في ختام محادثات هاتفية جرت بينه وبين نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو هي، «إن الطرفين يلمسان تقدمًا ومصممان على أخذ الإجراءات اللازمة لضمان نجاح الاتفاق»، حسب وكالة «فرانس برس».

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وأضاف البيان أنّ وزير الخزانة الأميركي شارك في هذه المحادثات الهاتفية. بدورها قالت بكين إن الطرفين أجريا «حوارًا بنّاء على تعزيز تنسيق سياسات الاقتصاد الكلّي للبلدين»، وأشارت إلى أن «الطرفين اتفقا على تهيئة الظروف والأجواء لمواصلة دفع تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق الاقتصادي والتجاري بين البلدين».

وأبرمت الولايات المتحدة والصين هذا الاتفاق في يناير الماضي في خطوة هدَّأت قليلًا من الحرب التجارية الدائرة بينهما وتعهّدت بموجبها بكين باستيراد سلع أميركية إضافية بقيمة 200 مليار دولار على مدى عامين، تشمل بضائع تتراوح من السيارات والآلات والنفط إلى المنتجات الزراعية.

لكن جائحة «كوفيد-19» وتداعياتها أثّرت سلبًا على مشتريات الصين من هذه السلع.