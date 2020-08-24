90 ألف وظيفة مهددة وملغاة في قطاع السفريات البريطاني جراء «كوفيد-19»

طائرتان تابعتان لشركة

حذّرت رابطة وكالات السفر البريطانية «أبتا» الإثنين من إلغاء أو تعرض أكثر من 90 ألف وظيفة للالغاء في صناعة السفر في بريطانيا بسبب تأثير وباء «كوفيد-19» على السياحة.

وذكرت الرابطة في بيان أن هذا التقدير يأخذ في الاعتبار إلغاء الوظائف منذ بداية الأزمة الصحية في قطاع السفر وسلسلة التوريد الخاصة به، بحسب «فرانس برس».

بالنسبة إلى قطاع السفر بالتحديد (منظمو الرحلات ووكلاء السفر وشركات الطيران)، فقد تأثرت 39 ألف وظيفة بالوباء، أي 18% من إجمالي القوى العاملة.

«نقطة حرجة»

ووصل الوضع الاجتماعي إلى «نقطة حرجة» بسبب تأثر القطاع بالتدابير المختلفة التي فرضت من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بحسب «أبتا». ومن غير المرجح أن يتمكن البريطانيون من السفر إلى الخارج، خصوصا بسبب الحجر الصحي الذي فرضته الحكومة البريطانية على المسافرين العائدين من فرنسا أو إسبانيا على سبيل المثال.

ويدرك المتخصصون في مجال السياحة فوائد برنامج البطالة الجزئية الذي ينتهي العمل بموجبه في نهاية تشرين أكتوبر، لكن ذلك لم يمنع العديد من الشركات من إطلاق خطط تسريح.

معدل ينذر بالخطر

ودعت الرابطة وزير المال ريشي سوناك للمساعدة ووضع تدابير محددة لنجدة الشركات والوظائف، كجعل الحجر الصحي يخضع للمنطقة وليس للبلد، أو الإعفاء الموقت من الضريبة المفروضة على شراء تذاكر الطائرة.

وأعرب مارك تانزر، الرئيس التنفيذي لرابطة "أبتا» عن قلقه قائلا «لم تسر إعادة تشغيل قطاع السفر على النحو المأمول، ومن المحزن رؤية الشركات لا تزال تتضرر وإلغاء وظائف بمعدل ينذر بالخطر». واعتبر أنه بدون إجراءات داعمة «سيتم إلغاء عشرات الآلاف من الوظائف الإضافية» خصوصا مع انتهاء ذروة موسم الصيف.

برنامج البطالة الجزئية

وتأتي دراسة «أبتا» بعد أيام من إغلاق وكالة «إس تي إيه ترافيل» المتخصصة بسفر الطلاب والشباب، التي ذكرت أنه «ليس لديها خيار» بسبب وباء كوفيد-19. وتملك العلامة التجارية أكثر من 50 فرعا في البلاد ويهدد إفلاسها بإلغاء 500 وظيفة. وفي بداية شهر أغسطس، أعلنت شركة الرحلات السياحية «هايز ترافل» التي اشترت شبكة وكالة توماس كوك في بريطانيا، إلغاء 878 وظيفة من إجمالي القوى العاملة البالغ 4500 شخص.

وأشار إلى تأثير الحجر الصحي والتغييرات في برنامج البطالة الجزئية، الذي فرض مساهمة الشركات اعتبارا من أغسطس. ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان منافستها «توي» عن إغلاق 166 فرعا في المملكة المتحدة وإيرلندا، أي ما يعادل ثلث شبكتها، كجزء من خطة لإعادة الهيكلة التي تنص على خفض 8 آلاف وظيفة في أنحاء العالم.