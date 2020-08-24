الذهب يهبط مع تعزز الشهية للمخاطرة

سبائك من الذهب. (أرشيفية: رويترز)

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع تحسن الشهية للمخاطرة بعد أن وافقت هيئة الدواء الأميركية على استخدام بلازما الدم للمتعافين من مرض كوفيد-19 كخيار علاجي، في حين ارتفع الدولار.

وبحلول الساعة 6:45 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.4% إلى 1932.48 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوى في أسبوع عند 1910.99 دولار يوم الجمعة. ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1942.60 دولار.

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وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق في أكسي كورب للخدمات المالية، «الأنباء الإيجابية المتعلقة بالفيروس تضغط بعض الشيء على المعنويات في الوقت الحالي، إذ ساعدت الأسهم والأصول الأخرى عالية المخاطر على الارتفاع اليوم»، مضيفا أن الذهب يتوقف لالتقاط الأنفاس قبيل كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في اجتماع جاكسون هول.

ونزلت الفضة 1.6% إلى 26.26 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.5% ليسجل 913.61 دولار، وانخفض البلاديوم 1.1% إلى 2158.65 دولار للأوقية.