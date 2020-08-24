النفط يرتفع مع اقتراب عاصفتين من خليج المكسيك

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 أغسطس 2020, 09:40 صباحا
مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية، (أرشيفية: رويترز)

ارتفعت أسعار النفط الخام اليوم الإثنين مع اقتراب عاصفتين من خليج المكسيك، ليتوقف أكثر من نصف إنتاج النفط هناك، ووسط تفاؤل حيال فيروس «كورونا» بعدما سمحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية باستخدام بلازما الدم من مرضى متعافين كخيار علاجي.

وصعدت العقود الآجلة لبرنت تسعة سنتات بما يعادل 0.2% إلى 44.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 6:34 «بتوقيت غرينتش»، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسعة سنتات أو 0.2% أيضا إلى 42.43 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

«ماركو» و «لورا» أوقفا إنتاج النفط
يوم الأحد، هب الإعصار «ماركو» والعاصفة المدارية «لورا» على الكاريبي وخليج المكسيك، مما اضطر شركات الطاقة لسحب العمال من المنصات البحرية ووقف إنتاج النفط. وأوقف المنتجون 58% من إنتاج النفط البحري في خليج المكسيك و45% من إمدادات الغاز الطبيعي يوم الأحد. وتسهم المنطقة بنسبة 17% من إجمالي إنتاج النفط الأميركي و5% من إنتاج الغاز الطبيعي.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا في نيويورك: «أسعار الخام ارتفعت لأن المتاعب المزدوجة في الأطلسي قد تفضي إلى تعطيلات ضخمة لعمليات النفط في خليج المكسيك»، لكنه رجح أن «تكون مكاسب النفط خافتة، لأن عدم التيقن المتعلق بالفيروس ما زال يلقي بظلاله على توقعات الطلب على الخام».

اقرأ أيضا: أسعار النفط ترتفع بعد مساع لتخفيض الإنتاج

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