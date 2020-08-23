«تيك توك» يعتزم الطعن قضائيا ضد قرار ترامب الخاص بوقف التعامل مع التطبيق

صورة مركبة تضم ترامب وشعار «تيك توك». (الإنترنت)

أعلن تطبيق «تيك توك» للتسجيلات المصورة القصيرة، أمس السبت، أنه سيتقدم بشكوى أمام المحكمة ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للطعن بممارستها ضد الخدمة التي تملكها شركة صينية، تقول واشنطن إنها تشكل تهديدا لأمنها القومي.

وفي وقت يتصاعد التوتر بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، وقّع ترامب في السادس من أغسطس الجاري مرسوما تنفيذيا يمهل الأميركيين 45 يوما لوقف التعامل مع شركة «بايتدانس» الصينية المالكة لتطبيق «تيك توك»، وهو المرسوم الذي تعتزم الشركة الطعن به أمام القضاء، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال «تيك توك» في بيان: «من أجل ضمان عدم تقويض سيادة القانون وتلقي شركتنا وزبائننا معاملة عادلة، لا خيار أمامنا سوى الطعن بالمرسوم التنفيذي من خلال النظام القضائي».



دعوى قضائية في الولايات المتحدة

وتابع البيان: «رغم أننا نختلف بشدة مع مخاوف الإدارة، سعينا بحسن نية منذ ما يقرب من عام لتقديم حل بناء، وما واجهناه بدلا من ذلك هو نقص للإجراءات القانونية، إذ لم تهتم إدارة ترامب بالحقائق وحاولت إقحام نفسها في مفاوضات بين شركات خاصة».

وأوضحت الشركة في بيان منفصل أن الدعوى ستقام غدا الإثنين بتوقيت الولايات المتحدة.

وتتضمن مقاطع الفيديو القصيرة التي تنشر على التطبيق كل المواضيع الخفيفة، بدءا من روتين الرقص ودروس صبغ الشعر إلى النكات حول الحياة اليومية والسياسة. وقد تم تنزيله 175 مليون مرة في الولايات المتحدة وأكثر من مليار مرة حول العالم.



اتهامات ترامب للصين باستغلال تطبيق «تيك توك»

ويتّهم ترامب التطبيق بأنه يتيح للصين تعقّب الموظفين الفدراليين وإعداد ملفات لأشخاص بغرض ابتزازهم والتجسس على شركات.

ونفى التطبيق مرارا الاتهامات الموجّهة إليه بأنه يشكل تهديدا للأمن القومي، كما وصفت بكين ملاحقات ترامب بأنها استغلال سياسي.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلنت الشركة الصينية أن تطبيق «تيك توك لم يزوّد يوما الحكومة الصينية ببيانات أي مستخدم أميركي».

الصدام مع بكين

وتأتي هذه الإجراءات الأميركية قبل انتخابات 3 نوفمبر المقبل، إذ يقوم ترامب الذي يتقدم عليه منافسه جو بايدن في استطلاعات الرأي، بحملة قوية ليظهر أنه مناهض لبكين.

يتّخذ ترامب موقفا تصادميا بشكل متزايد مع الصين، متحديا إياها على الجبهات التجارية والعسكرية والاقتصادية.

وبعد وقت قصير من إعلان ترامب الإجراءات التي سيتخذها ضد التطبيق الشهير هذا الشهر، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام، بسبب التضييق الأمني الصيني بعد التظاهرات المؤيدة للديمقراطية العام الماضي.

ومن الشركات الأميركية الأكثر ترجيحا للاستحواذ على «تيك توك»، «مايكروسوفت» و«أوراكل».