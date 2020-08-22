السودان يجري مناقصة استيراد وقود لأول مرة

رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الطاقة والتعدين السودانية، في بيان، أن البلاد بدأت فرز العطاءات في أول مناقصة لها لاستيراد الوقود، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في مقابلة مع الإذاعة الرسمية إنه من المقرر تمويل المناقصة، وهي للتوريد في سبتمبر، من خلال صندوق حديث الإنشاء لاستيراد السلع الأساسية.

وقال بيان الوزارة إن عملية فرز العطاءات جرت بـ«شفافية تامة»، وهو ما لاقى استحسانًا من الشركات، وكان السودان يعتمد سابقًا على الشراء المباشر، ويجري الإلغاء بشكل تدريجي لدعم الوقود الذي كان مصدرًا لفساد واسع النطاق.

الاقتصاد السوداني عرضة لخطر التراجع دون توقف، متأثرًا بتضخم سنوي يفوق 100% وعجز في إمدادات الكهرباء والخبز والوقود والأدوية. ويعاني البلد أيضًا لجمع عملة صعبة من أجل واردات الوقود.

وفي شهر يوليو الماضي، أعلن حمدوك إصلاحات اقتصادية وسياسية طال انتظارها بهدف إنقاذ الاقتصاد، والمحافظة على بقاء انتقاله للحكم المدني على الطريق الصحيح بعد إطاحة عمر البشير العام الماضي.

وقالت الوزارة إن 16 من أصل 28 شركة محلية وعالمية سحبت كراسة العطاء تقدمت بعروض، مضيفة أن عملية الفرز والترسية ستتواصل في الأيام المقبلة، ودعت الوزارة الشركات للمشاركة في مناقصة ثانية لاستيراد منتجات بترولية من أكتوبر 2020 وحتى مارس 2021.

وبحسب الموقع الإلكتروني للوزارة، فإن آخر موعد لتقديم العروض في هذه المناقصة هو 20 سبتمبر، وكان السودان قال في يونيو إنه سينشئ صندوقًا لتمويل التجارة بمحفظة حجمها مليارا دولار للمساعدة في استيراد وتصدير السلع الأساسية المهمة مثل القمح، وذلك في ظل تضاؤل إمدادات النقد الأجنبي المتداولة.